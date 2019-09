„Diese Straches“: Quereinsteigerin Philippa bei der Wahl gescheitert?

Bei der Nationalratswahl 2019 ist Ex-Vizekanzler „HC“ Strache außen vor. Stattdessen steht seine Gattin Philippa Strache im Rampenlicht: Ihr Name steht auf der Wiener Landesliste.

Update vom 29. September 2019: Die Wähler in Österreich haben am Sonntag entschieden - und das offenbar zu Ungunsten von Philippa Strache: Berichten zufolge hat die Gattin des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache den Einzug in den Nationalrat verpasst.

Strache-Frau Philippa: Rasante Überholmanöver einer Quereinsteigerin

München/Wien– Für Heinz-Christian Strache war es keine gute Woche. Schon die Geschichte über das Spesengebaren des früheren FPÖ-Chefs, der in besseren Zeiten bis zu 10.000 Euro monatlich ausgegeben haben soll, war nicht schön. Aber fast noch eine Bagatelle, verglichen mit den in Österreichs Zeitungen genüsslich zitierten „Sporttaschen voller Bargeld“, die er empfangen haben soll, oder angeblichen Kontakten zu russischen und ukrainischen Geschäftsleuten.

Mitte der Woche wurde sein früherer Leibwächter festgenommen, weil er in finanzielle Unregelmäßigkeiten verstrickt gewesen sein soll. Und dann sind am Sonntag auch noch Wahlen, und Strache spielt keine Rolle. Jedenfalls nicht Herr Strache.

Strache-Frau Philippa kandidierte auf der Wiener FPÖ-Landesliste

Das Leben des früheren Vizekanzlers ist längst eine Seifenoper, aber auf den jüngsten Dreh wäre man vor der Ibiza-Affäre, die die Karriere des Mannes mit dem Markennamen „HC“ jäh stoppte, nie gekommen. Die politische Hauptrolle bekleidet dieses Wochenende Philippa, seine Ehefrau. Auf der Wiener FPÖ-Landesliste kandidiert sie auf Platz 3. Das sollte reichen.

Das absehbare Mandat ist der nächste Schritt einer Karriere, die schon ein paar Volten hinter sich hat. Politische Erfahrung sammelte Philippa Strache (32) bereits als 18-Jährige, aber noch weit entfernt vom strammrechten Flügel, der sie heute trägt. Als parlamentarische Mitarbeiterin eines SPÖ-Abgeordneten war sie Statistin, als Pressesprecherin im Team Stronach (der Partei des Milliardärs Frank Stronach, der nur ein kurzes Leben beschieden war) schon etwas prominenter aufgestellt.

Einem Job als Wetterfee im Privatfernsehen folgte nach der Hochzeit mit HC der Aufstieg in der FPÖ. Wobei Aufstieg bis vor kurzem ein sehr großes Wort war. Sie war halt die Frau an der Seite des Parteichefs. Und Tierschutzbeauftragte.

+ Philippa, die Frau von Österreichs Ex-Vizekanzler Strache, will ins Parlament. © dpa / Erwin Scheriau

Philippa Strache: Überholmanöver einer Quereinsteigerin

Diese Tätigkeit gab ihr immerhin die Möglichkeit, sich öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. Der Grund für den vielversprechenden Listenplatz bei der Nationalratswahl 2019 ist sie gleichwohl nicht. In Österreich wird die Personalie so gelesen, dass Frau Strache stellvertretend für Herrn Strache, zu dem die Parteiführung erkennbar auf Distanz gegangen ist, in den Nationalrat einzieht. Sie soll einerseits der treuen Basis ein Quantum Strache bieten, auch wenn manch langgedienter Parteisoldat pikiert reagierte auf das Überholmanöver der Quereinsteigerin. Andererseits soll die Kandidatur auch HC besänftigen.

Dass der seinen Platz immer noch in der Politik sieht, daran lässt er bei seinen regelmäßigen Facebook-Auftritten keinen Zweifel. Einen Platz in den hinteren Reihen meint er eher nicht. „Wir sind eine freiheitliche Familie“, schreibt er im jüngsten Post. Und die Familie ist immer füreinander da.

