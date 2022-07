Strack-Zimmermann über Nicht-Reaktion des Kanzlers: „Schnodderiger Ton“ - Kritik an Merkel

Offener Brief blieb ohne Wirkung

Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte Olaf Scholz in einem öffentlichen Brief auf, eine Ukraine-Konferenz ins Leben zu rufen. Sie beschwert sich über die fehlende Reaktion.

Berlin / München - Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Olaf Scholz - beste Freunde werden diese beiden wohl nicht mehr. Die FDP-Politikerin ist bekannt dafür, den Bundeskanzler schonungslos und öffentlich hart zu kritisieren, auch wenn sie sich mit ihm und der SPD in einer Regierungskoalition befindet. Jüngster Aufreger des gespannten Verhältnisses: Ein offener Brief von Strack-Zimmermann an Scholz - und dessen Nicht-Reaktion darauf.

Strack-Zimmermann über offenen Brief: „Wenigstens eine Bestätigung des Briefeingangs“

So sagte Strack-Zimmermann im Interview mit gmx.de: „Eine Antwort sagen wir mal in einem ziemlich schnoddrigen Ton über eine Pressesprecherin zu bekommen, und zwar nur auf Nachfrage eines ARD-Journalisten“ fände sie „angesichts der Ernsthaftigkeit und Dramatik des Themas schon bemerkenswert“. Sie deutet die Nicht-Reaktion so, als würde man im Kanzleramt nach dem „Motto“ verfahren, „nicht auf öffentliche Briefe nicht reagieren, weil man davon ausgehe, dass die Veröffentlichung des Briefes der eigentliche Zweck sei“. Eine Reaktion oder „wenigstens eine Bestätigung des Briefeingangs wie sonst üblich“ habe sie nicht bekommen.

In dem Brief hatte Strack-Zimmermann eine nationale Konferenz zum Ukraine-Konflikt gefordert. Sie erklärt, dass Scholz schon vor der Veröffentlichung Zeit für eine Reaktion gehabt habe: „Ich habe an den Kanzler geschrieben und den Brief am 14. Juli dem Bundeskanzleramt überstellt, damit er dort schon mal in den richtigen Händen ist und sich die Betreffenden darauf einstellen können. Öffentlich wurde er erst drei Tage später.“ Scholz habe „den Inhalt also nicht aus der Zeitung erfahren.“

„Mit erhobenem Zeigefinger und weißen Tauben braucht man Putin nicht zu kommen“

Sie habe ihm ein persönliches Gespräch angeboten. „Wir kommunizieren grundsätzlich respektvoll und höflich miteinander, daher bedauere ich, dass der Eingang des Briefes nicht einmal bestätigt worden ist. Auch wenn ich dem Kanzleramt – mit Verlaub – tierisch auf den Keks gehe, sollte das ein Minimum an Reaktion sein.“ Auch mit dem langjährigen SPD-Vorstandsmitglied Ralf Stegner zoffte sich Strack-Zimmermann zu dem Thema auf Twitter.

Strack-Zimmermann rechtfertigt ihre Kritik an Scholz‘ ausbleibender Reaktion mit der dramatischen Situation in der Ukraine: Dort kämen „jeden Tag Hunderte Ukrainerinnen und Ukrainer ums Leben. Das ist wohl Grund genug, um auf einen solchen Vorschlag seriös zu antworten und nicht lediglich darauf hinzuweisen, das Kanzleramt würde sich doch mit allen Akteuren ausreichend austauschen. Also die Informationen, die uns als Parlamentarier im Detail erreichen, sind überschaubar bis widersprüchlich.“

Sie hoffe nun, „dass nicht nichts passiert“. Und weiter: „Nur mit dem erhobenen Zeigefinger und weißen Tauben braucht man Putin nicht zu kommen. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren und Putin muss wissen, was es ihn kostet, wenn er diesen Krieg als legitimes politisches Mittel versteht.“

Strack-Zimmermann: „Everybody‘s Darling ist für gewöhnlich everybody’s Depp“

„Wir werden einen passiven Kurs nicht mittragen“, so Strack-Zimmermann weiter, die auch von Unterstützern innerhalb der Grünen- und SPD-Fraktionen spricht. Vor persönlichen Konsequenzen ihrer direkten Art scheint sie sich nicht zu sorgen: „Ich möchte vieles nicht sein, vor allem nicht everybody’s Darling, denn everybody’s Darling ist für gewöhnlich everybody’s Depp. Diese Art der Politik, ausschließlich auf Stimmungen zu reagieren, habe ich übrigens bei Angela Merkel immer als besonders unangenehm gefunden.“

Strack-Zimmermann kritisiert die Altkanzlerin weiter: „Die Bundeskanzlerin hat häufig vor wichtigen Entscheidungen lediglich darauf geschaut, woher der gesellschaftliche Wind weht und ihre Lösungsvorschläge danach ausgerichtet. Ich habe das nie nachvollziehen können. Ich bin der Meinung, dass es in der Politik wichtig ist, einen Standpunkt und ein Ziel vor Augen zu haben.“ (cg)

