Strack-Zimmermann spricht sich gegen ein generelles Visa-Verbot für russische Bürger aus

Strack-Zimmermann möchte kein grundsätzliches Verbot, sondern Anträge müssen «individuell akribischst» geprüft werden © IMAGO

Debatte um eine generelle Einschränkung der Vergabe von EU-Visa an Russen: Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich gegen die Idee ausgesprochen.

Berlin - «Das ist nicht nur Putins Krieg. Kein Diktator dieser Welt kann so einen Krieg führen, wenn nicht ein Großteil der Bevölkerung hinter ihm steht», sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Jeder Einreisewunsch müsse «individuell akribischst» geprüft werden. «Nüchtern betrachtet, sollte man allerdings den Russen, die vor Putins System entkommen wollen, eine Chance geben», sagte Strack-Zimmermann.

Immer mehr Länder setzen der Reisefreiheit von Russen Grenzen und schränken die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang ein. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Finnland will ab September folgen, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich zuletzt ablehnend zu Vorschlägen zu schärferen Visa-Regeln geäußert. (dpa)