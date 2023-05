Tausende tote Wagner-Soldaten: Friedhöfe der Prigoschin-Armee entdeckt

Von: Lucas Maier

Zahlreiche Söldner der Wagner-Gruppe fallen im Ukraine-Krieg. Mittlerweile wurden sieben Friedhöfe der Truppe entdeckt.

Moskau - Die Zahlen sind erschreckend. Mittlerweile sollen über 30.000 Söldner der Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg gefallen sein. Das geht aus einer Einschätzung von Mikhail Podolyak hervor, Berater des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine, die er bereits Mitte Januar abgegeben hatte.

Beamte aus den USA gingen im Februar ebenfalls von 30.000 getöteten und verletzten Söldnern aus, wie der Nachrichtensender BBC schreibt. Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, sagte am Samstag (29. April) in einem Interview laut der Deutschen Presse-Agentur selbst: „Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken.“

Ein Grab in Sankt-Petersburg, geschmückt mit einer Flagge der Wagner-Gruppe. © IMAGO/Celestino Arce

Mittlerweile werden vor dem Hintergrund der wohl hohen Verluste im Ukraine-Krieg immer weitere Grabstätten der Wagner-Truppe entdeckt. Bisher sind sieben dieser Friedhöfe gefunden worden.

Gräber der Wagner-Gruppe: Verstreut auf 6.000 Kilometer liegen Prigoschins Tote

Die bisher gefundenen Grabstätten liegen teils sehr weit auseinander. Zwei davon sind fast 6.000 Kilometer voneinander entfernt, wie eine Recherche der Moscow Times zeigt.

Liste der bisher gefundenen Wagner-Friedhöfe:

Bakinskaya, Russland: 607 Gräber

Nowowsibirsk, Russland: Über 200 Gräber

Beryozovsky, Russland: 106 Gräber

Nikolayeka, Russland: 102 Gräber

Irkutsk, Russland: 53 Gräber

Luhansk, Ukraine: 42 Gräber

Mavrino, Russland: 27 Gräber

Quelle: Moscow Times

Insgesamt sind damit bisher knapp über 1.100 Grabstätten der Wagner-Söldner entdeckt worden. Von den schätzungsweise mehreren zehntausend Toten ist diese Zahl jedoch noch weit entfernt. Die Zahl der bekannten Friedhöfe der Wagner-Gruppe dürfte in den kommenden Monaten also rasant zunehmen, so die Einschätzung von Mack Tubridy von der Moscow Times.

Sträflinge beerdigt: Oft wissen die Familie nichts von ihrem Tod

Die Gräber von Wagner-Söldnern sind oft leicht zu erkennen, da die Ruhestätten nicht nur mit der russischen Fahne geschmückt sind, sondern auch mit den rot-gelben Farben der Wagner Gruppe.

Wo Soldaten begraben werden, ist völlig willkürlich.

Viele der auf den Friedhöfen begrabenen Söldner wurden zuvor aus Gefängnissen und Straflagern rekrutiert. In der Stadt Irkutsk sind beispielsweise 43 der dort begrabenen (53) ehemalige Sträflinge. Das schreibt die Moscow Times unter Berufung auf die unabhängige Nachrichtenagentur People of Baikal.

Dass die Familien der Gefallenen nicht über ihren Tod benachrichtigt werden, war teilweise eine Bedingung für deren Rekrutierung, wie Olga Romanova gegenüber der Moscow Times angab. Ein Mitarbeiter des Friedhofs in Beryozovsky bestätigte gegenüber der lokalen Nachrichtenseite E1.Ru, dass keiner der dort begrabenen Söldner ein Einheimischer sei.

Geld für die Familie: Tod eines Söldners kostet Prigoschin fünf Millionen Rubel

Die Familie eines getöteten Kämpfers bekommt von der Wagner-Gruppe 5 Millionen Rubel, wie Romanova gegenüber der Moscow Times angab. Das entspricht umgerechnet rund 55.854 Euro (Stand: 30. April).

Söldner der Wagner-Gruppe sollen zuletzt sogar einen Kommandanten zerstückelt haben, damit die Entschädigung nicht an die Familie gezahlt werden müsse. In einem dazugehörigen Video hieß es in der Beschreibung: „Keine Leiche, keine Entschädigung“. (Lucas Maier)