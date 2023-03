Straflager für russischen Kriegsgegner

Ein Mann protestiert mit Brandstiftung gegen den Ukraine-Krieg. © IMAGO/Vladimir Astapkovich

Ein Mann aus Russland protestierte gegen den Ukraine-Krieg, indem er ein russisches Kreiswehrersatzamt in Brand steckte – nun wurde er zu 13 Jahren Straflager verurteilt.

Moskau - Das Gericht in der russischen Hauptstadt warf dem Kriegsgegner in der Urteilsverkündung am Mittwoch unter anderem «Vandalismus» sowie die Ausführung eines «Terror-Aktes» vor. Der damals 21-Jährige hatte das Feuer in der südöstlich von Moskau gelegenen Stadt Luchowizy am 28. Februar 2022 gelegt - vier Tage nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Später floh der junge Mann nach Belarus und wurde in der mit Russland verbündeten Ex-Sowjetrepublik festgenommen, als er ins EU-Land Litauen weiterreisen wollte.

Es handelte sich um die erste bekannt gewordene Brandlegung in einer russischen Militäreinrichtung nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Angriffskriegs. Später - insbesondere im Zuge der Mobilmachung im vergangenen Herbst - gab es Dutzende weiterer solcher Anti-Kriegs-Aktionen in verschiedenen russischen Regionen. (dpa)