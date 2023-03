Europarat-Experten kritisieren illegale Zurückweisung von Geflüchteten an Grenzen

Der Europarat kritisiert, dass Misshandlungsvorwürfe an den Grenzen nicht ausreichend untersucht werden (Symbolfoto). © IMAGO/Dirk Sattler

Experten des Europarats haben die Behandlung von Geflüchteten an den Grenzen der EU angeprangert.

Straßburg - Die sogenannten Pushbacks an Land- oder Seegrenzen müssten aufhören, insbesondere an den Grenzen der EU, hieß es in einem am Donnerstag in Straßburg veröffentlichten Bericht des Anti-Folter-Komitees. «Viele europäische Länder sind an ihren Grenzen mit sehr komplexen Migrationsproblemen konfrontiert, was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihre Menschenrechtsverpflichtungen ignorieren können», sagte der Präsident des Komitees, Alan Mitchell. Jede Art der Misshandlung an den Grenzen müsse verhindert werden.

Den Experten zufolge werden Geflüchtete an Grenzen geschlagen, mit Hunden gejagt oder gedemütigt. Manche müssten sich ausziehen und nackt die Grenze überqueren. Misshandlungsvorwürfe werden derzeit nicht ausreichend untersucht, kritisierte der Bericht. Die Zustände in den grenznahen Einwanderungszentren seien teilweise erschreckend.

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union. (dpa)