Ukraine-Krieg: Putin von eigenen Beratern fehlgeleitet? „Wir glauben, er wird falsch informiert“

Von: Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Ukraine-Krieg: Es wird befürchtet, dass in der Atomruine Tschernobyl Munition explodieren könnte. In Mariupol wurde wohl ein Gebäude des Roten Kreuzes bombardiert. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Die Ukraine befürchtet Gefahr in Tschernobyl (siehe Update vom 30. März, 11.59 Uhr).

Die Ukraine befürchtet Gefahr in Tschernobyl (siehe Update vom 30. März, 11.59 Uhr). Das russische Verteidigungsministerium gab an, alle Ziele in den Kiew und Tschernihiw-Regionen erfüllt zu haben (siehe Update vom 30. März, 17.40 Uhr).

Laut einem US-Beamten gehe man davon aus, dass Wladimir Putin von seinen eigenen Beratern „falsch informiert“ werde (siehe Update vom 20. März, 19.40 Uhr).

Update vom 30. März, 23.54 Uhr: Bei einem Raketenangriff ist nach ukrainischen Angaben ein mit Treibstoff gefülltes Öldepot in der Großstadt Dnipro zerstört worden. Trümmer einer Rakete hätten zudem zwei Tanklastwagen beschädigt, teilte der Leiter des Regionalrats, Mykola Lukaschuk, am Mittwoch per Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Lukaschuk machte Russland für den Angriff verantwortlich. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Dnipro liegt im Südosten der Ukraine und ist bislang von Angriffen weitgehend verschont geblieben. Vor kurzem feuerten russische Kräfte nach ukrainischen Angaben zweimal Raketen auf eine Militäreinheit nahe der Stadt und beschädigten demnach Kasernen erheblich.

In Nowomoskowsk nordöstlich von Dnipro schlug am Mittwoch ukrainischen Angaben zufolge eine Rakete in eine Fabrik ein. Es habe keine Toten gegeben, teilte Walentyn Resnitschenko von der Gebietsverwaltung Dnipropetrowsk mit.

Update vom 30. März, 23.06 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben im Ukraine-Krieg nach US-Angaben mit einem Rückzug von der Zone um die Atomruine Tschernobyl begonnen. Russische Soldaten würden die Gegend verlassen und in das benachbarte Belarus abziehen, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch. „Wir denken, dass sie gehen. Ich kann nicht sagen, dass alle gegangen sind.“ Der Pentagon-Vertreter sprach von einer „Neupositionierung“ der Streitkräfte.

Update vom 30. März, 21.40 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg eigenen Angaben zufolge für diesen Donnerstag eine Feuerpause in der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol zur Evakuierung von Zivilisten angeboten. „Russlands Streitkräfte erklären - ausschließlich zu humanitären Zwecken - am 31. März ab 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) eine Feuerpause“, sagte Generalmajor Michail Misinzew am Mittwochabend der Agentur Interfax zufolge. Der vorübergehende Waffenstillstand solle dazu dienen, damit Zivilisten aus der umkämpften Hafenstadt am Asowschen Meer erst ins westlich gelegene Berdjansk und dann weiter nach Saporischschja fliehen könnten. Die ukrainische Seite habe bis um 6.00 Uhr am Donnerstagmorgen (5.00 Uhr MESZ) Zeit, um ihrerseits eine Feuerpause zu erklären und darüber Russland sowie die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz schriftlich zu informieren.

Ukraine-Krieg: USA dämpft Hoffnungen auf Beruhigung - „keine Anzeichen einer Deeskalation“

Update vom 30. März, 21.20 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium sieht keine Anzeichen einer Deeskalation durch Russland im Ukraine-Krieg trotz des von Moskau angekündigten Rückzugs. „Ein Großteil der Truppen befinden sich weiterhin um Kiew“, betonte Pentagon-Sprecher John Kirby auf einer Pressekonferenz im Ministerium. Es gebe lediglich eine Repositionierung eines kleinen Anteils der russischen Einheiten, während Luftangriffe andauern würden. Das amerikanische Verteidigungsministerium gehe davon aus, dass Russland diese Truppen in andere Gebiete in der Ukraine verlegen werde: „Keine der Einheiten sind in ihre Heimstützpunkte zurückgekehrt.“ Darüber hinaus entsende Moskau ein Teil der Truppen auch nach Belarus. „Falls Russland es ernst mit der Deeskalation meint, dann sollten diese Truppen in ihre Heimstützpunkte geschickt werden, anstatt nach Belarus für Versorgung“, so Kirby.

Kirby äußerte sich auch zur Situation in der Hafenstadt Mariupol. „Es gibt russische Truppen die sehr, sehr nah an der Stadt sind“, unterstrich der Sprecher und bezeichnete die Kämpfe als „schwer“. „Es ist offensichtlich verheerend“, sagte Kirby mit Blick auf die Zusammenstöße. Die Stadt werde durch russische Luftangriffe regelrecht „dezimiert“. Darüber hinaus habe die Kreml-nahe Wagner-Gruppe nun etwa 1.000 Söldner im Donbass. Hierfür rekrutiere die Gruppe Kämpfer aus Ländern wie Syrien und Libyen, führte Kirby an.

Update vom 30. März, 20.15 Uhr: Trotz des von Russland angekündigten Rückzugs würden die Kämpfe im Ukraine-Krieg um die Hauptstadt Kiew weiterhin andauern, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf CNN-Korrespondenten in der Stadt. In der Nähe von Irpin höre man konstant Artilleriebeschuss und Mehrfachraketenwerfer sowie Schüsse von leichten Waffen.

Ukraine-Krieg: Putin von eigenen Beratern fehlgeleitet? „Wir glauben, er wird falsch informiert“

Update vom 30. März, 19.40 Uhr: Laut den USA wird der russische Machthaber Wladimir Putin von seinen Beratern darüber fehlgeleitet, wie schlecht der Ukraine-Krieg für Moskau läuft und wie schädlich die westlichen Sanktionen für die russische Wirtschaft sind. „Wir glauben, dass Putin falsch informiert wird“, sagte ein US-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die hochrangigen Berater des Kreml-Chefs hätten Angst, ihm die Wahrheit zu sagen, behauptete der US-Beamte. Dabei gehe es um die schlechte Leistung des russischen Militärs in der Ukraine und westliche Sanktionen, die die russische Wirtschaft „lähmen“ würden.

Putin habe nicht einmal gewusst, dass sein Militär in der Ukraine Rekruten einsetze, erklärte Peter Alexander, der Chefkorrespondent des amerikanischen Senders NBC für das Weiße Haus unter Berufung auf US-Beamte. Ein US-Beamter habe ihm gesagt, Putin fühle sich vom russischen Militär fehlgeleitet, weshalb es nun anhaltende Spannungen zwischen Putin und dem Verteidigungsministerium in Moskau gebe.

Wladimir Putin: Im Ukraine-Krieg glaubt die USA, dass der Kreml-Chef von seinen eigenen Beratern nicht die Wahrheit erfährt. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Ukraine-Krieg: Russland sieht „Hauptaufgaben“ rund um Kiew beendet

Update vom 30. März, 17.40 Uhr: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Truppen alle „Hauptaufgaben“ in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Tschernihiw erfüllt. Nun befinde man sich in einer planmäßigen Phase der „Neugruppierung“ in diesen Gebieten, um die militärischen Aktivitäten in Prioritätsgebieten zu verstärken und „vor allem die Militäroperation zur kompletten Befreiung vom Donbass zu vervollständigen“, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium.

In der ersten Phase der von Russland als solche bezeichneten „Spezialoperation“ sei es das Ziel gewesen, ukrainische Streitkräfte dazu zu zwingen, Truppen für die Verteidigung von Großstädten wie Kiew und Tschernihiw zusammenzuziehen, erklärte das russische Ministerium. So habe man „den Feind“ auf dem Schlachtfeld gehalten, ihn besiegt, „ohne die Städte zu stürmen“ und verhindert, dass er Truppen in die Donbass-Region schickt. Dabei wies das Verteidigungsministerium darauf hin, dass die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete im Osten der Ukraine die Hauptrichtung russischer Aktivitäten sind.

Ein zerbombtes Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die russische Armee gibt an, alle Ziele um die Hauptstadt erreicht zu haben. © Dimitar Dilkoff/AFP

Update vom 30. März, 16.05 Uhr: Im Ukraine-Krieg sind in der ukrainischen Stadt Irpin im Nordwesten von Kiew nach Angaben des Bürgermeisters Oleksander Markuschjin 200 bis 300 Zivilisten gestorben, bevor ukrainische Truppen die Stadt diese Woche von russischen Soldaten zurückerobern konnten. Zudem seien etwa 50 ukrainische Soldaten bei der Militäroperation in Irpin gestorben, zitierte die Reuters Nachrichtenagentur den Bürgermeister. Russische Truppen hätten die Stadt die ganze Nacht lang mit Artillerie beschossen, so Markuschjin.

Update vom 30. März, 14.30 Uhr: In der südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist ein Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) nach ukrainischen Angaben Ziel russischer Luftangriffe geworden. „Die Besatzer haben absichtlich ein IKRK-Gebäude in Mariupol bombardiert“, schrieb Ljudmyla Denisowa, Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, am Mittwoch in Telegram. Es gebe noch keine gesicherten Informationen, ob bei dem Angriff Menschen getötet oder verletzt wurden.

„Feindliche Flugzeuge und Artillerie schossen auf ein Gebäude, das mit einem roten Kreuz auf weißem Grund gekennzeichnet ist, was auf die Anwesenheit von Verletzten oder ziviler oder humanitärer Fracht hinweist“, hieß es in der Erklärung von Denisowa. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Kiew rechnet nicht mit Abzug russischer Truppen rund um Hauptstadt

Update vom 30. März, 14.10 Uhr: Der ukrainische Generalstab rechnet nicht mit einem großangelegten Abzug russischer Truppen aus Gebieten nahe der Hauptstadt Kiew. Der Gegner habe wegen seiner Verluste wohl nur „vorübergehend das Ziel aufgegeben, Kiew zu blockieren“, teilte der Generalstab am Mittwochmittag mit. Stattdessen gruppierten sich die russischen Truppen um und konzentrierten sich auf Angriffe im Osten und Süden der Ukraine.

Bestätigt wurde ein Teilrückzug russischer Einheiten von dem Ort Browary, der östlich der Millionenstadt Kiew liegt. Nach Verhandlungen mit der Ukraine am Dienstag hatte Russland angekündigt, seine Kampfhandlungen bei Kiew und der Stadt Tschernihiw zurückzufahren.

Ukraine-Krieg: Putin-Bluff? Beschuss-Bericht widerspricht Ankündigung - Kiew sieht Tschernobyl-Gefahr

Update vom 30. März, 13.38 Uhr: Entgegen der Kreml-Ankündigung eines „radikalen“ Rückfahrens der Kampfhandlungen in der Region ist die nordukrainische Stadt Tschernihiw offenbar in der Nacht zum 30. März weiter attackiert worden.

Das berichten unter anderem ihr Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus auf Telegram, sowie der ukrainische Internet-TV-Sender Hromadske.tv. „Beschüsse haben den Markt, die Bücherei und ein Einkaufszentrum zerstört – kurz nachdem die russische Seite gesagt hatte, die Angriffe zurückzufahren“, twitterte der Sender.

Update vom 30. März, 13.31 Uhr: Der Kreml rudert zurück: Rubel-Zahlungen für russisches Gas sollen doch noch nicht ab Donnerstag (31. März) gelten, sondern schrittweise, teilte dessen Sprecher Dmitri Peskow an diesem Mittwoch mit. Mehr Hintergründe erfahren Sie im Wirtschafts-Ticker zum Ukraine-Krieg von Merkur.de*.

Ex-Oligarch Chodorkowski glaubt, Putin wird im Ukraine-Krieg Nato angreifen

Update vom 30. März, 13.16 Uhr: Michail Chodorkowski war einst einer der reichsten Männer Russlands. Nun teilte der russische Exil-Oppositionelle seine Einschätzung zu Wladimir Putin: „Er wird Nato-Staaten angreifen, so oder so - nicht unbedingt mit Raketen, aber etwa mit Terrorangriffen“, sagte der ehemalige Oligarch in einem aktuellen Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit.

In Deutschland müsse man verstehen, dass Putin und sein Machtzirkel davon überzeugt seien, in der Ukraine einen Krieg gegen die USA zu führen - und damit gegen die Nato. „Ich glaube, er denkt: Wird die Nato zusammenhalten, wenn ich die Grenze nach Polen oder in die Baltenstaaten überquere? Ich kann“s ja mal probieren!“, sagte Chodorkowski.

„Ich persönlich denke, die Nato wird nicht reagieren, und im Ergebnis wird sie dadurch aufhören zu existieren. Das ist genau, was Putin will“, führte Chordorkowski, der heute in London lebt, aus.

Ukraine-Krieg-News: Selensky-Seite warnt vor Tschernobyl-Gefahr

Update vom 30. März, 11.59 Uhr: Die ukrainische Seite befürchtet, dass in der Atomruine Tschernobyl Munition explodieren könnte. Das berichtet Spiegel Online an diesem Mittwoch und beruft sich dabei auf die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Sie forderte demnach, dass der UN-Sicherheitsrat „unverzüglich“ Maßnahmen ergreift, um die Sperrzone zu entmilitarisieren. Es gehe um das Risiko „einer Wiederholung einer nuklearen Katastrophe“, zitiert das Nachrichtenportal Wereschtschuk.

Ukraine-Krieg: London will nach Russlands Teilrückzug nachlegen

Erstmeldung vom 30. März: Kiew/London - Der britische Geheimdienst stuft Russlands Truppen im Ukraine-Krieg als geschwächt ein. Die Invasion von Präsident Wladimir Putin* laufe nicht nach seinem Plan. Die Ergebnisse der jüngsten Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland rufen Skepsis hervor, etwa beim Ukraine-Diplomaten Andrij Melnyk. Auch dessen Präsident Wolodymr Selenskyj* wartet offenbar ab.

Und die Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg? Arbeitsminister Hubertus Heil erwartet hierzulande Flüchtlinge, die länger bleiben - weil ein Ende des Konflikts nicht absehbar scheint. Nun kommt noch ein Bericht über mögliche Waffenlieferungen aus Großbritannien unter Premier Boris Johnson* zur Gemengelage.

Ukraine-Krieg: Johnson fürchtet steigende Rachsucht bei Putin

Johnson soll nach Informationen der Times die Lieferung „tödlicherer Waffen“ in die Ukraine erwägen. Bei einer Kabinettssitzung am 29. März soll er gewarnt haben, Putin könne „unberechenbarer und rachsüchtiger“ werden, beruft sich die britische Zeitung dabei auf nicht genannte Insider-Quellen.

„Die ukrainische Armee behält nicht nur die Kontrolle über größere Städte, sie zwingt sogar die Russen zum Rückzug. Damit muss sich unsere Unterstützung ändern“, hieß es demnach von einer Quelle aus dem britischen Kabinett.

Ukraine-Krieg: Großbritanniens Regierung thematisiert Waffenlieferungen

Johnson soll sich angeblich dafür aussprechen, dass die USA der Ukraine Schiffsabwehrraketen und fortschrittlichere Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen. Aus Verteidigungskreisen hieß es laut der Times, der Regierungschef habe nicht konkretisiert, welche Art von Waffen Großbritannien liefern könne.

Auch Sorgen über eine weitere Eskalation des Konfliktes sollen bei den Überlegung eine Rolle spielen. Bislang hat London der Ukraine vor allem Panzerabwehrraketen und andere Geschosse zur Unterstützung geschickt.