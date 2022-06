Streik gegen Reform am französischen Außenministerium

Teilen

Französisches Außenministerium © Gilles Targat / IMAGO

Etliche Angestellte des französischen Außenministeriums haben mit einem ungewöhnlichen Schritt gegen eine Reform des Funktionärssystems im Land gestreikt.

Paris - Französischen Medien zufolge ist der Streik am Donnerstag der erste in 20 Jahren an der Institution in Paris. Streikende versammelten sich nahe des Ministeriums in Paris. Auch französische Diplomaten im Ausland hatten angekündigt, ihre Arbeit am Donnerstag niederzulegen - etwa die französische Botschafterin in Kuwait und der französische Generalkonsul in San Francisco.

Im Zuge der Reform des steifen französischen Funktionärssystems sollen die gesonderte Korps für Berater des Außenministeriums und entsandte Minister abgeschafft werden. Ab 2023 soll dieser allmählich in den allgemeinen Pool der staatlichen Verwaltungsmitarbeiter integriert werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erhofft sich davon mehr Diversität etwa für Botschafts- und Konsulposten, die dann auch von Funktionären anderer Ministerien besetzt werden könnten.

In einem Gastbeitrag in der Tageszeitung «Le Monde» warnten 500 vor allem junge Funktionäre des Außenministeriums sowie eine übergewerkschaftliche Vereinigung davor, die professionelle Diplomatie könne verschwinden. Die Reform ermögliche Nominierungen aus Gefälligkeit statt aus Kompetenzgründen. Zerstörte Karrieren, verlorene Expertise und eine Krise der Berufung seien die Folgen. Personal aus anderen Häusern gebe es außerdem bereits heute. Der Ärger der Streikenden geht dem Beitrag zufolge über die Reform hinaus und richtet sich auch gegen die Reduzierung von Mitteln und Personal. (dpa)