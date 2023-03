Eklat im russischen Staats-TV: Andersdenkender Gast wird mundtot gemacht

Von: Moritz Serif

Ein andersdenkender Gast darf im russischen Staats-TV nicht seine Meinung äußern. Momente wie diese sind keineswegs selten im Kreml-Fernsehen.

Moskau – Schon wieder Eklat im Russen-TV! Die Meinung eines andersdenkenden Gastes wurde knallhart unterdrückt. Der Mann hatte gesagt, dass der Westen mächtiger als Russland sei und dass die vollständige Invasion durch Wladimir Putin umgehend gestoppt werden sollte, bevor alles zu spät sei. Julia Davis, Gründerin einer russischen Medienüberwachungsgruppe, hatte die Aufnahmen auf Twitter geteilt.

„Unterdessen in Russland: Vernünftige Stimmen, die sagen, dass Putins militärisches Abenteuer so schnell wie möglich beendet werden sollte, werden von rasenden Propagandisten widersprochen, die behaupten, dass sowohl die militärische Stärke als auch die Einheit der westlichen Länder nur auf dem Papier existieren“, twitterte Davis.

Russisches Staats-TV: Ehemaliger Duma-Abgeordneter greift ein

Alles begann in dem Talk-Format im Sender Rossija 1 damit, dass Moderator Wladimir Solowjow sagte, dass Ukraine und Russland unterschiedliche Angaben über verfügbare Munitionseinheiten machte. Boris Nadeshdin, ehemaliger Abgeordneter der Duma, unterbrach ihn und sagte, dass man „während eines Krieges niemandem glauben kann“. Außerdem sei der Westen viel mächtiger als Russland. Nadeshdin bezog sich auf den Militärhaushalt der USA, der mit 800 Milliarden Euro viel höher sei, als der von Russland (500 Milliarden Euro).

Außerdem könne Boeing viel mehr Flugzeuge als Russland produzieren. „Die Fähigkeiten der amerikanischen Industrie sind, wenn sie entsprechend dieser wahnsinnigen Geldsummen, die dem Pentagon zugewiesen werden, erweitert wird, signifikant größer als unsere“, sagte er. Es sei „einfach unvorstellbar“, gegen den „vereinten Westen“ zu konkurrieren, dessen Fähigkeiten „10 Mal höher als unsere sind, in Bezug auf Wirtschaft, Demografie und so weiter“.

Der russische Moderator und Chef-Propagandist Wladimir Solowjow amüsiert sich im Staats-TV. © Screenshot/Russia Media Monitor

Russisches Staats-TV: Kazakov kann es nicht weiter ertragen

Der Politologe Viktor Olevich pflichtete ihm bei und sagte, es sei offensichtlich, dass der Westen Russland überlegen sei. Alexander Kasakow konnte das nicht weiter ertragen und fiel Olevich ins Wort. „Alles, was Viktor gesagt hat, existiert nur in der virtuellen Realität“, sagte Kasakow, Mitglied der Staatsduma. „Diese Zahlen, diese Parameter, werden von einigen Organisationen präsentiert, denen wir nicht vertrauen. Und jetzt lassen Sie uns zur Erde zurückkehren.“ Der Westen sei nicht dazu in der Lage, mit Russland mitzuhalten. (mse)