Angeblich 20 Tote, 40 Verletzte: Streit in Putins Armee eskaliert

Von: Victoria Krumbeck

Ein Streit zwischen russischen Streitkräften ist eskaliert. Mehrere Soldaten sind tot. WIederholt sind Kadyrow-Soldaten in den Vorfall verwickelt.

Saporischschja — Erneut ist ein Streit, in dem Anhänger des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow beteiligt waren, außer Kontrolle geraten. Erst vor Kurzen machten die sogenannten Kadyrowiten Schlagzeilen, weil ein betrunkener Kadyrow-Soldat Zivilisten und russische Soldaten erschossen haben soll. Nun soll laut einem Bericht die Lage zwischen den für Wladimir Putin kämpfenden Soldaten aus der russischen Teilrepublik Dagestan und den Kadyrowiten eskaliert sein. Dabei sollen 20 Soldaten getötet und etwa 40 verletzt worden sein.

Streit in Putins Armee eskaliert: Kadyrow-Soldaten wohl beteiligt

Der Vorfall soll sich laut dem „National Resistance Center“ in dem Dorf Mychajliwka bei Saporischschja ereignet haben. Laut dem Portal trafen am Samstag (12. August) russische Medien ein, die in dem Dorf einen Beitrag über einen hochrangigen Beamten der Kadyrowiten filmen wollten. Gegen 20 Uhr soll es dann im Park des Dorfes zur Auseinandersetzung zwischen Soldaten aus Dagestan und Kadyrowiten gekommen sein. Während des Streits soll einer der Soldaten das Feuer mit einer kleinen automatischen Waffe begonnen haben.

Tschetschenische Soldaten an der Residenz von Ramsan Kadyrow, im Frühjahr 2022. © Yelena Afonina/IMAGO

Das „National Resistance Center“ wurde von ukrainischen Streitkräften nach der Invasion Russlands gegründet. Seine Berichte können nicht als neutral bezeichnet werden, da sie Meinungen und Interessen der Ukraine darstellen. Der Vorfall kann nicht unabhängig überprüft werden. Laut den Schilderungen des Portals soll ein weiterer Soldat mit lebensbedrohlichen Stichen verwundet worden sein. Daraufhin habe sich die Konfrontation verschärft. Handgranaten und weitere automatische Waffen seien zum Einsatz gekommen.

Schließlich sollen die Soldaten aus Dagestan den Streit gewonnen haben. Tote und Verletzte gab es auf beiden Seiten. Der Kommandeur der Kadyrowiten soll „zur Strafe an die Front geschickt“ worden sein, erklärte das „National Resistance Center“.

Streit unter russischen Soldaten — Kadyrows will Putins Loyalität gewinnen

Kadyrow soll laut einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums seine Loyalität zu Putin unter Beweis stellen. Hierfür will er die Rolle seiner Kämpfer in der Ukraine hervorheben. „Tschetschenische Kräfte stellen einen relativ kleinen, aber prominenten Teil der russischen Streitkräfte in der Ukraine dar“, schrieb das Ministerium am Dienstag auf Twitter. Weiter hieß es: „Kadyrow preist die Rolle seiner Einheiten wohl teilweise deshalb schwer an, weil er seine Glaubwürdigkeit als Putin-Loyalist aufpolieren will.“ Die Frage stellt sich, ob Kadyrow seine Einheit noch unter Kontrolle hat.

Nicht alle tschetschenischen Soldaten kämpfen im Ukraine-Krieg für Putin, denn auf der ukrainischen Seite lassen sich tschetschenische Kämpfer finden. Auch bei der Einberufung der Militärreservisten in Dagestan im September 2022 kam es zu Zusammenstößen mit den Behörden. Zahlreiche Menschen hatten sich gegen Putins Mobilmachung gewährt. (vk)