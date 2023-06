Pechstein-Streit: Regt euch ab!

Von: Christian Deutschländer

Claudia Pechstein, Olympiasiegerin im Eissschnelllauf, trat in ihrer Uniform als Bundespolizistin beim CDU-Grundsatzkonvent auf. Ein Kommentar von Christian Deutschländer. © Michael Kappeler/dpa/Klaus Haag

Die Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist Bundespolizisten und hat mit ihrem Auftritt in Uniform bei der CDU viel Kritik ausgelöst. So uniformiert in einer Partei-Veranstaltung zu sprechen, war tatsächlich keine gute Idee, kommentiert Christian Deutschländer.

Claudia Pechstein ist eine herausragende Sportlerin und – höflich gesagt – nur eine mittelprächtige Rednerin. Ihren Auftritt beim CDU-Grundsatzkonvent hat sie rhetorisch verhaspelt. Dass sich jetzt viele über den Beitrag der Eisschnellläuferin erregen, hat indes andere Gründe. Vordergründig: die Uniform, die sie trug. Die Olympiasiegerin ist Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei. Damit bei einer Partei aufzutreten, war keine gute Idee. Uniformträger haben sich parteipolitisch zurückzunehmen. Ein Riesenskandal ist das aber nicht. Was die Aufregung eher erklärt: Hintergründig geht’s den größten und schrillsten Kritikern links der Mitte um den Inhalt. Pechstein wagt es, sich nicht nur zum Nischenthema Sportpolitik zu äußern, sondern zu brennenden Fragen der Asylpolitik. Und gar die Umsetzung geltenden Rechts in Deutschland anzumahnen.

Pechsteins Appell an den Rechtsstaat steht auch CDU-Vertretern gut zu Gesicht

Ein kurzer Passus in ihrem Sechs-Minuten-Impuls in Berlin betraf die Migration: ein klares Bekenntnis, Menschen in Not zu helfen, aber die ebenso klare Forderung, richterlich bestätigte Abschiebungen auch vorzunehmen. Ja, was denn sonst? Bei diesem Thema, das Potenzial zur Spaltung in unserer Gesellschaft hat, müssen alle Worte sorgfältig gewogen werden, das hat nicht jeder hinbekommen in der letzten Zeit. Doch hieran gibt es in Ton und Inhalt nichts auszusetzen. Auch nicht an der Mahnung der 51-jährigen Sportlerin, sich um das Sicherheitsgefühl von Frauen und älteren Menschen im öffentlichen Raum zu kümmern und das wichtiger zu nehmen als die Debatten über Gendersprache.

Das ist kein Hauch von Hetze, wo manch überdrehte Beobachter jetzt schnappatmen, sondern ein Appell an den Rechtsstaat, wie er CDU-Vertretern gut zu Gesicht steht. Den müssen auch jene hinnehmen, die sich eine Migrations- sowie Innenpolitik der komplett offenen Tore und des schwachen Staates wünschen. Pechstein hat bei ihrem Auftritt in Berlin Aussagen getroffen, mit denen die Bundespolizistin vielen ihrer Kollegen und vielen Bürgern aus dem Herzen gesprochen hat.

Christian Deutschländer