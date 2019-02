Studentin will gegen Vollverschleierungsverbot an Kieler Universität vorgehen

Auf dem Campus ja, in der Vorlesung nein: Die Kieler Universität hat nach einem Konflikt mit einer muslimischen Studentin eine Vollverschleierung des Gesichts in Lehrveranstaltungen verboten.

Update vom 18. Februar 2019: Nach dem Verbot von Vollverschleierung an der Kieler Universität will die Studentin, die diese Entscheidung auslöste, juristisch dagegen vorgehen. Die Begründung sei "überzogen, symbolisch und argumentativ haltlos", sagte die junge Frau der Zeitung "Kieler Nachrichten" vom Montag. Das Grundgesetz betone persönliche Freiheit, Toleranz und Diversität, ergänzte sie.

Die Universität in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt hatte Ende Januar eine Vollverschleierungen in Lehrveranstaltungen und Prüfungen grundsätzlich verboten, nachdem es mit der Frau zuvor zu einem Konflikt gekommen war. Sie war laut "Kieler Nachrichten" vollverschleiert in einer Lehrveranstaltung erschienen, der Dozent bat die Leitung der Hochschule nach dem Vorfall um eine Klärung.

Bei der jungen Frau handelt es sich laut Zeitung um eine zum Islam konvertierte Studentin. Der Deutsche Hochschulverband hatte sich schon Anfang 2017 für ein Verbot von Ganzkörperverschleierungen in Lehrveranstaltungen ausgesprochen. Dies sei zur Identifizierung von Prüflingen und die Bedeutung nonverbaler Kommunikation vertretbar.

Kiel - „Auf dem Campus könnten Studierende aber auch eine Burka oder eine Niqab, die nur einen Augenschlitz zulässt, tragen“, sagte Uni-Sprecher Boris Pawlowski am Mittwoch. Das Präsidium beschloss das Schleierverbot in einer Richtlinie vom 29. Januar.

Zu den Mindestvoraussetzungen für die Kommunikation in Forschung, Lehre und Verwaltung gehörten nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch Mimik und Gestik, sagte Pawlowski.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) begrüßte den Beschluss und kündigte eine Gesetzesinitiative gegen das Tragen von Gesichtsschleiern auch in den Schulen an. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

