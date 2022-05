Studierendenvertreter: Weitere Aufstockung der Bafög-Sätze

Antrag auf Ausbildungsförderung (BAföG) © IMAGO/Sascha Steinach

Eine deutlich stärkere Anhebung der Bafög-Sätze als geplant haben Studierendenvertreter gefordert.

Berlin - «Dass die Erhöhung der Fördersätze nicht einmal die Inflation ausgleicht, zeigt wie wenig Studierende berücksichtigt werden», sagte Daryoush Danaii, Vorstandsmitglied im Dachverband der Studierendenvertretungen (fzs) der Deutschen Presse-Agentur.

An diesem Donnerstag debattiert der Bundestag in Berlin in erster Lesung über den Regierungsentwurf für eine Bafög-Reform. Die staatliche Ausbildungshilfe soll zum Wintersemester für Studierende um rund fünf Prozent von 427 auf 449 Euro im Monat angehoben werden, auch für Schüler und Azubis steigen die Sätze. Der Kreis der möglichen Empfänger wird außerdem durch eine Anhebung der Elternfreibeträge erweitert.

Studierendenvertreter hoffen bis zur Verabschiedung im Bundestag auf eine weitere Aufstockung. Das FDP-geführte Bildungsministerium müsse nachlegen. «Viele Studierende kommen aufgrund der steigenden Lebenserhaltungskosten erneut in eine schwierige Lage», sagte Danaii.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr bezeichnete die Bafög-Reform als wichtiges Signal für junge Menschen. Die Ampel rücke trotz vieler Herausforderungen gleich zu Beginn der Wahlperiode die Bildungspolitik wieder ins Zentrum, sagte er der dpa. Er verwies darauf, dass neben der Anhebung der Bafög-Sätze auch Wohnzuschläge angehoben, Zuverdienstregelungen gelockert, Elternfreibeträge erhöht und die Altersgrenze für den Bafög-Bezug angehoben würden. (dpa)