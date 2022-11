Stühlerücken vor der Landtagswahl: CSU erzwingt Erneuerung

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer, Dirk Walter

Teilen

Der Chef hört auf: Thomas Kreuzer will bis zur Wahl Fraktionsvorsitzender bleiben. © Nicolas Armer

Generationswechsel im Landtag: Viele erfahrene Abgeordnete hören 2023 freiwillig auf. Und einige unfreiwillig. Vor allem in der CSU wird gerade ein wenig Erneuerung erzwungen. Bei den Freien Wählern setzt man lieber auf viel Urgestein.

München – Die Meuterei begann sehr festlich. An einem lauen Juni-Abend feierte die Junge Union bei Prosecco-Drinks und Häppchen in einem edlen Münchner Café ihr 75-jähriges Jubiläum. Da ließ ihr Chef fallen, demnächst würden ja überall die Landtagskandidaten aufgestellt, und da würden junge Bewerber einige Platzhirsche herausfordern. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder wurde öffentlich gebeten, hinter den Kulissen die Jungen gegen die Alten zu unterstützen: „Nimm doch mal den Hörer in die Hand!“

Landtagswahl in Bayern: Junge Unioner verdrängen altgediente CSU-Politiker

Tat er’s? Oder nicht? Man weiß es nicht. Die launige Prosecco-Ansage der JU blieb keine leere Drohung. In diesen Monaten werden landauf, landab die Landtagskandidaten aller Parteien nominiert. Und in der CSU sind einige altgediente, aber nicht sonderlich prominente Abgeordnete regelrecht gestürzt worden. In Ostbayern verloren die Recken Gerhard Waschler (die CSU büßt damit ihren einzigen Schulpolitiker ein), Walter Taubeneder und Max Gibis – insgesamt fast ein halbes Jahrhundert Landtag auf dem Buckel – teils haushoch gegen Junge.

In Schwaben verließ Ex-Minister Franz Pschierer die CSU, als sich ein Gegenkandidat ankündigte. Zudem wurde Maskendealer Alfred Sauter rausgedrängt. In Franken wackelt Fraktionsvize Alexander König, er wird nach 25 nicht affärenfreien Landtags-Jahren aussichtsreich herausgefordert von einem jungen Bürgermeister (20).

Generationenwechsel im bayrischen Landtag: CSU-Abgeordnete hören auf

Der Generationswechsel wird erzwungen – nicht immer, aber immer öfter. Hinzu kommen einige Fälle von selbstbestimmtem Rückzug. Fraktionschef Thomas Kreuzer ist der prominenteste. Ex-Minister Marcel Huber gab nach einer schweren Erkrankung seiner Frau das Mandat in Mühldorf bereits ab. In Rosenheim und Traunstein hören 2023 Klaus Stöttner und Klaus Steiner (sein Nachfolge-Kandidat ist allerdings auch schon 60) freiwillig auf. Ebenso tritt Martin Bachhuber (Bad Tölz) nicht mehr an – ihm will der als Kritiker gegen Münchner „Ausflugs-Horden“ bekannt gewordene Bürgermeister von Kochel, Thomas Holz, nachfolgen.

Das klingt nach viel, ist auch mit Hoffnungen auf neuen Wind in der CSU verbunden. Die meisten der gut 80 Abgeordneten machen aber weiter, dazu gehören Ilse Aigner (Miesbach), Michaela Kaniber (Berchtesgaden), Ulrike Scharf (Erding). Ohnehin gesetzt sind Söder-Vertraute wie Christian Bernreiter oder Albert Füracker.

Freie Wähler: Viel Urgestein um Aiwanger

Bei den Freien Wählern herrscht Kontinuität. Die Säulen der Fraktion treten wieder an: Hubert Aiwanger sowieso, aber auch Fraktionschef Florian Streibl, Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo und seine bisher konturlose Staatssekretärin Anna Stolz aus Unterfranken. Piazolo ist schon nominiert, er trifft in München-Giesing als Direktkandidat unter anderem auf SPD-Chef Florian von Brunn. Nach den Corona-Jahren, in denen er wegen mehrerer Schulschließungen viel Kritik einstecken musste, hofft Piazolo jetzt auf mehr Gestaltungsfreiraum für die eigentliche Schulpolitik – und will mit der nun beschlossenen höheren Einstiegsbesoldung A 13 für alle Grund- und Mittelschullehrer punkten („schon ein großer Akzent“).

Alle Minister sind seit 2008, als die Partei erstmals in den Landtag zog, Abgeordnete im Maximilianeum. Auch Abgeordnete aus der Region wie Benno Zierer (Freising) oder Hans Friedl (Fürstenfeldbruck) machen weiter, ebenso der durch einige Eskapaden aufgefallene umstrittene Abgeordnete Bernhard Pohl (Kaufbeuren). Eine langjährige Abgeordnete, Eva Gottstein (72) aus Eichstätt, tritt hingegen nicht mehr an.