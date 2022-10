Putin-Sturz durch Guerillagruppen? Oppositioneller Ponomarjow sieht „Revolution“ näher rücken

„70. Geburtstag war Putins letzter“

Angaben des ehemaligen Staatsduma-Abgeordneten Ilja Ponomarjow zufolge operieren mehrere Guerillagruppen in Russland, die einen Sturz von Putin anstreben.

Kiew - Der Russe Ilja Ponomarjow ist der Öffentlichkeit vor allem für zwei Dinge bekannt: 2014 stimmte er als einziger russischer Abgeordneter gegen die Krim-Annexion - und im Ukraine-Krieg gab er nach dem Mord an der rechten Politologin Darja Dugina bekannt, dass eine Guerillabewegung namens „Nationale Republikanische Armee“ dahinterstecke. In einem Gespräch mit der US-Onlinezeitung Newsweek betonte er nun, Wladimir Putins 70. Geburtstag sei auch sein letzter gewesen.

Ehemaliger Staatsduma-Abgeordneter spricht von mehreren russischen Guerillagruppen

Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine trat Ponomarjow den ukrainischen Streitkräften bei, wollte dies aber nicht als einen Kampf gegen sein Vaterland, sondern als Kampf gegen Putin verstanden wissen. Im August teilte der Exil-Russe mit, dass eine Partisanenbewegung namens „Nationale Republikanische Armee“ (NRA) für den Mord an der Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin verantwortlich sei. „Dieser Anschlag schlägt eine neue Seite des russischen Widerstands gegen den Putinismus auf. Eine neue - aber nicht die letzte“, sagte der in der Ukraine lebende Russe damals dazu.

Ob die Urheberschaft tatsächlich bei dieser bis dahin unbekannten Organisation liegen könnte oder ob diese überhaupt existiere, wurde teils bezweifelt. Ponomarjow sagte nun der US-Zeitung Newsweek in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch, die NRA sei nicht die einzige Guerillagruppe, die in Russland operiere. Als weitere Beispiele nannte er „Black Bridge“ oder die „Militant Organization of Anarcho-Communists“ - es gebe auch rechte Gruppen in Russland, man sei in Kontakt mit „vielen“ dieser Gruppen.

Es handele sich um sogenannte Graswurzelorganisationen, etwa die Hälfte aller Anschläge in Russland würde „ohne Koordinierung“ stattfinden. „Es gibt bestimmte Grundsätze, und die Menschen kommen zu ihnen, um Teil von etwas zu sein, aber viele Menschen machen ihre Angriffe einfach auf eigene Faust ohne jegliche Koordination“, so der Exil-Russe.

Laut russischem Exil-Politiker kämpfen bis zu 4000 russische Soldaten in ukrainischen Reihen

Zahlreiche freiwillige russische Kämpfer in der Ukraine würden sich bereits darauf vorbereiten, beim Sturz des russischen Präsidenten zu helfen, erklärte Ponomarjow dem US-Magazin. Dies könnte die „Vorhut einer zukünftigen Revolution sein“, glaubt er. Die Kämpfer seien bereit, „im entscheidenden Moment nach Russland zu gehen“. 4000 russische Staatsangehörige würden in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte dienen. Hunderte davon seien engagierte Mitglieder russischer Freiwilligenarmeen.

„Ich habe nicht nur Kontakt zu ihnen, ich bin sehr aktiv eingebunden“, so Ponomarjow. „Im Moment gibt es an der Front mehrere Hundert. Aber in der Vorbereitungspipeline sprechen wir von Tausenden.“ Jeden Tag gebe es mehrere Angriffe in Russland gegen Militärposten, Sabotageakte auf Eisenbahnen oder Hacking-Angriffe auf die kritischsten Teile der Regierungsdaten, führte der Oppositionelle weiter aus.

Ende August trat Ponomarjow gemeinsam mit Soldaten der Legion „Freiheit Russlands“ vor die Presse. Im Anschluss unterzeichneten sie eine Erklärung über die Zusammenarbeit und Koordinierung von Aktionen zwischen den russischen Freiwilligeneinheiten, die auf der Seite der Ukraine gegen die russische Armee kämpfen. Prominentester Kämpfer in ihren Reihen ist wohl der ehemalige Vizechef der Gazprombank Igor Wolobujew.

+ Irpin, Ukraine am 31. August 2022: Ilja Ponomarjow (rechts) und Soldaten der Russischen Legion „Freiheit Russlands“ sprechen zu Reportern. © IMAGO/Oleksii Chumachenko / ZUMA Wire

Russischer Oppositioneller sagt Revolution in Russland im kommenden Jahr voraus

Russland stehe zwar noch nicht am Rande einer Revolution, aber sie sei nicht mehr weit entfernt, glaubt der ehemalige Duma-Abgeordnete Ponomarjow. „Ich denke, es wird nächstes Jahr passieren“, so der in der Ukraine kämpfende Politiker. „Er [Putin] hat die Gesellschaft sehr radikalisiert, und deshalb habe ich im März vorausgesagt, dass sein Geburtstag am 7. Oktober sein letzter sein würde“, sagte er zudem.

„Ich hätte nicht gedacht, dass er in die Ukraine einmarschieren und sich in eine solche tödliche Gefahr begeben würde. Als es am 24. Februar losging, sagte ich, dass der finale Countdown begonnen hat.“ Putins Sturz werde, wenn er denn komme, als selbstverschuldet in Erinnerung bleiben. Die Hoffnung des ehemaligen Duma-Abgeordneten ist ein demokratisches System in Russland. Die derzeitigen Eliten, die Putin umgeben, dürften nicht Teil des neuen Russlands sein. Man müsse das Land von Grund auf neu aufbauen, glaubt der im Exil lebende ehemalige Politiker. „Wir müssen Russland neu erschaffen.“

Ponomarjow wurde 2016 aus der Staatsduma ausgeschlossen. Moskau warf dem Politiker unter anderem Unterschlagung vor, Er hielt diese Vorwürfe für politisch motiviert und hatte im Jahr 2014 als einziger von 450 Staatsduma-Abgeordneten gegen eine Eingliederung der ukrainischen Halbinsel Krim in russisches Staatsgebiet gestimmt. Bei den größten Protesten in der jüngeren Geschichte Russlands im Jahr 2011 war Ponomarjow Mitorganisator - und ist damit Putin wohl schon lange ein Dorn im Auge. Damals forderten hunderttausende Russen mit dem Slogan „Russland ohne Putin“ einen Rücktritt des Regierungschefs. (bme mit Material der dpa).