Subventionsstreit: EU und USA gehen aufeinander zu

Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Oval Office des Weißen Hauses. © Andrew Harnik/AP

Die Europäische Union und die USA sind im Handelskonflikt rund um US-Subventionen für grüne Technologien einen bedeutenden Schritt aufeinander zugegangen. Man wolle „unverzüglich“ ein Abkommen für Mineralien für Autobatterien aushandeln, kündigten US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen im Weißen Haus in einer gemeinsamen Mitteilung an.