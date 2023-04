Putschversuch im Sudan: Schwere Kämpfe und Panzer auf den Straßen

Von: Christoph Gschoßmann

In Sudans Hauptstadt Khartum kommt es zu Schüssen und Explosionen – dann rollen Panzer durch die Straßen. Spannungen zwischen militarisierten Kräften im Land eskalieren.

Sudan im Chaos: Die Machtkämpfe in dem afrikanischen Land eskalieren.

UN-Generalsekretär Guterres verurteilt Kämpfe: Auch Blinken ruft zum Ende der Gewalt auf.

Update vom 15. April, 18.25 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat die Kämpfe im Sudan verurteilt. Guterres forderte die Konfliktparteien am Samstag auf, „die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen, die Ruhe wiederherzustellen und einen Dialog zur Lösung der aktuellen Krise einzuleiten“. Jede weitere Eskalation werde verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben und die prekäre humanitäre Lage verschärfen. Die Staaten der Region müssten derweil zur Entschärfung des Konflikts beitragen.

Lage im Sudan eskaliert: Schwere Kämpfe und Panzer auf den Straßen

Meldung vom 15. April, 17.47 Uhr: Khartum - Die Lage im Sudan eskaliert: In dem afrikanischen Land sind im Zuge eines Machtkampfs zwischen der Armee und einer wichtigen paramilitärischen Gruppe Gefechte in mehreren Teilen des Landes ausgebrochen. In der Hauptstadt Khartum waren seit Samstagmorgen in mehreren Stadtteilen Schüsse und Explosionen zu hören, darunter am Flughafen und in der Nähe des Präsidentenpalasts im Norden der Stadt.

Auch im Süden der Stadt gab es Kämpfe. Dort befindet sich das Hauptquartier der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF), die eigentlich in das staatliche Militär integriert werden sollte. Mindestens drei Menschen kamen in Khartum ums Leben, es wurde allerdings mit deutlich mehr Opfern gerechnet. Medienberichten zufolge kam es auch in den Bundesstaaten White Nile und Nord-Darfur zu Kämpfen.

Sudanesische Soldaten marschieren am Samstagmorgen in Hauptquartier der RSF ein

Sudanesische Soldaten seien am Samstagmorgen in ihr Hauptquartier einmarschiert, erklärten die RSF. RSF-Kräfte griffen Berichten und Augenzeugen zufolge den Flughafen in Khartum an. Die RSF meldeten zunächst, den Präsidentenpalast und den Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Die sudanesische Armee widersprach dem auf Twitter. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Die Luftwaffe griff Stützpunkte der RSF an. In Khartum waren Augenzeugen zufolge mindestens zwei Panzer im Einsatz.

Rauch über der sudanesischen Hauptstadt Khartum. © AFP

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 hat das Militär unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan die Macht im Land. Armee und RSF unter Anführer Mohammed Hamdan Daglo hatten im Herbst 2021 gemeinsam erneut die Macht übernommen, in den vergangenen Monaten mehrten sich aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern. Der Streit verzögert den von Machthaber al-Burhan versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung. Bei einer Eskalation wurden gewaltsame Zusammenstöße befürchtet, die in einen Bürgerkrieg münden könnten.

US-Außenminister Blinken: „Wir fordern alle Beteiligten dringend auf, die Gewalt sofort einzustellen“

Al-Burhan warf in einem Fernsehinterview den RSF Angriffe auf strategische Ziele und sein Haus vor. Mittlerweile sei die Lage wieder unter Kontrolle, sagte er am Samstagnachmittag dem Sender Al-Dschasira. Allerdings wurden weiterhin Schüsse und Explosionen in Khartum sowie anderen Teilen des Landes gemeldet. RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo sagte bei Al-Dschasira, al-Burhan und seine Verbündeten vor Gericht bringen zu wollen. Al-Burhan werde entweder gefangen genommen „oder wie ein Hund sterben“, sagte er. Er gab dem Machthaber die Schuld an dem Konflikt.

US-Außenminister Antony Blinken schrieb auf Twitter: „Wir fordern alle Beteiligten dringend auf, die Gewalt sofort einzustellen und weitere Eskalationen oder Truppenmobilisierungen zu vermeiden und die Gespräche zur Lösung offener Fragen fortzusetzen.“ Die US-Regierung sei „zutiefst besorgt“ über die Gewalt. Der US-Botschafter im Sudan, John Godfrey, bestätigte auf Twitter, dass in Khartum Schüsse und Kämpfe zu hören waren. Er warnte, dass eine Eskalation der Spannungen zwischen militärischen Einheiten „extrem gefährlich“ sei.

Das deutsche Auswärtige Amt in Berlin sprach von „schweren bewaffneten Auseinandersetzungen“, die auch den Flughafen Khartum beträfen. Dort sei der Flugbetrieb offenbar ausgesetzt worden, hieß es. Die Lage sei unübersichtlich. „Bleiben Sie an einem sicheren Ort und meiden Sie alle Fahrtbewegungen“, mahnte das Ministerium.

Saudi-Arabien und Ägypten setzen Flüge in den Sudan aus

Airlines aus Saudi-Arabien und aus Ägypten wollen angesichts der Situation ihre Flüge in das Land vorerst aussetzen. Saudi Arabian Airlines stelle nach dem Zwischenfall am Flughafen von Khartum bis auf weiteres alle Verbindungen von und in den Sudan ein, teilte die Fluggesellschaft am Samstag mit. Nach Angaben des Unternehmens sei eine ihrer Maschinen - mit Passagieren und Crew an Bord - vor ihrem Abflug am Morgen durch Schüsse beschädigt worden. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Unklar war zunächst, wer die Schüsse abgeben hat. „Flüge von und in den Sudan wurden ausgesetzt, um die Sicherheit der Gäste und der Besatzung zu gewährleisten“, teilte die Airline mit. Sie hatte zunächst von einem „Unfall“ gesprochen. Die staatliche ägyptische Fluggesellschaft Egyptair kündigte an, angesichts der Sicherheitslage im Nachbarland für 72 Stunden alle Flugverbindungen von und nach Khartum auszusetzen.

Volker Perthes, der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen im Sudan, forderte eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Beide Seiten müssten die Sicherheit des sudanesischen Volkes gewährleisten und auf weitere Gewalt verzichten. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte ein sofortiges Ende der Gewalt. „Eine Eskalation wird die Situation nur weiter zuspitzen“, warnte er per Twitter. Die Sicherheit der Bürger habe die oberste Priorität. Der italienische Außenminister Antonio Tajani rief ebenfalls zum Dialog und zur Beendigung der Gewalt auf. Er verfolge die Ereignisse genau, twitterte er.

Sudan: Demokratische Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben

Am Donnerstag (13. April) hatte die sudanesische Armee vor der Mobilisierung der RSF gewarnt. Beobachter sahen darin eine Drohgebärde gegen Machthaber und Oberbefehlshaber al-Burhan. Zuletzt hatte sich Daglo überraschend für einen schnellen Übergang zu einer Zivilregierung ausgesprochen und sich damit in Opposition zu al-Burhan gestellt.

Den ursprünglichen Plänen zufolge hätte sich al-Burhan spätestens 2021 aus der Übergangsregierung zurückziehen und die Führung des Landes Zivilisten überlassen müssen. Stattdessen putschte sich das Militär erneut an die Macht und verschob demokratische Wahlen auf unbestimmte Zeit. In dieser Woche verschob das Militär die Ernennung eines neuen Premierministers und verzögerte die Machtübergabe erneut. Im dem nordostafrikanischen Staat leben rund 46 Millionen Menschen. (cgsc mit dpa)