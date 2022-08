Sudanesisch-libysche Grenze: 20 tote Migranten entdeckt

Teilen

Khartoum - Die Hauptstadt des Sudans. 28 Migranten haben versucht, die Grenze nach Libyen zu überqueren. © Mohamed Khidir via IMAGO

Sicherheitskräfte haben in der Grenzregion zwischen dem Sudan und Libyen die Leichen von 20 Personen gefunden.

Khartoum - Wie die staatliche Nachrichtenagentur des Sudans, Suna, am Freitag berichtete, konnten die Grenzschützer acht Sudanesen lebend retten. Die Sicherheitskräfte arbeiten an der in der Sahara liegenden Grenze teilweise in gemeinsamen Truppen zusammen. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei den insgesamt 28 Menschen um Migranten handelt, die versucht haben, die Grenze nach Libyen in zwei Fahrzeugen zu überqueren. Unklar blieb zunächst jedoch, wann die Personen entdeckt wurden.

Libyen ist eines der wichtigsten Transitgebiete für Migranten auf dem Weg nach Europa. Diese versuchen von ihren Heimatländern am Horn von Afrika über Libyen, das seit Jahren von Bürgerkriegen destabilisiert wird, ans Mittelmeer zu gelangen. Von dort aus versuchen die Migranten, mit kleinen Booten nach Europa überzusetzen. Die Fahrten übers Mittelmeer gelten als sehr gefährlich. (dpa)