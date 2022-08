Südafrika: Erneute Vertagung des Korruptionsprozesses gegen Südafrikas Ex-Präsident Zuma

Jacob Zuma

Nach der Vertagung des Korruptionsprozesses gegen den früheren südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma beginnt dieser nun am 17. Oktober.

Pietermaritzburg - Das gab das für den Prozess zuständige Gericht am Montag in Pietermaritzburg bekannt. Grund dafür ist, dass das höchste Berufungsgericht des Landes noch nicht über verschiedene Einsprüche Zumas entschieden hat. Darunter sei auch ein Antrag auf die Abberufung des für das Verfahren zuständigen Staatsanwalts. Das Verfahren sollte ursprünglich am 15. August fortgesetzt werden. Der 80 Jahre alte ehemalige südafrikanische Präsident Zuma nahm an dem bereits mehrfach verschobenen Prozess am Montag nicht teil.

Zuma werden Korruption, Geldwäsche und Betrug im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft mit dem französischen Waffenhersteller Thales vor seiner Amtszeit als südafrikanischer Präsident vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. (dpa)