Südengland: Hunderte Migranten wegen unwürdigen Zuständen verlegt

Hunderte Migraten kommen in Südengland mit Booten an Land. Deshalb sind Flüchtlingslager überfüllt. © i Images / IMAGO

Nachdem Medien über menschenunwürdige Zustände in einem Auffanglager für Migranten in Südengland berichtet hatten, haben die Behörden Hunderte Menschen in anderen Lagern untergebracht.

London - Innen-Staatssekretär Robert Jenrick teilte am Dienstagabend mit, die Zahl sei deutlich zurückgegangen.

In der für 1600 Menschen ausgelegten Unterkunft in Manston in der Grafschaft Kent waren Berichten zufolge 4000 Migranten untergebracht. Alex Fraser vom britischen Roten Kreuz forderte die Regierung auf, den Rückstau an Asylentscheidungen rasch zu reduzieren und sichere Einreisewege für Verfolgte sicherzustellen.

In diesem Jahr sind bereits mehr als 38 000 Menschen über den Ärmelkanal illegal in Großbritannien eingereist, deutlich mehr als im Gesamtjahr 2021. Der konservativen Regierung ist das ein Dorn im Auge. Innenministerin Suella Braverman sprach von einer «Invasion». Sie will Migranten so schnell wie möglich ins ostafrikanische Ruanda abschieben - unabhängig von deren Asylstatus. Am Wochenende hatte ein weißer Mann mehrere Brandsätze auf ein Auffanglager des Innenministeriums für Migranten in Dover geworfen. Zwei Mitarbeiter wurden leicht verletzt. (dpa)