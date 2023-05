Südkoreanische Expertengruppe macht sich Bild von Atomruine Fukushima

Eine Greenpeace-Aktion im Jahr 2013 auf dem Markt in Halle zur Erinnerung an den Atomunfall in Fukushima © imago stock&people

An der Atomruine Fukushima will sich eine südkoreanische Expertengruppe ein Bild über die umstrittene Entsorgung riesiger Mengen radioaktiven Kühlwassers verschaffen.

Seoul - Die Gruppe werde voraussichtlich 20 Experten umfassen, die die Sicherheit der geplanten Verklappung ins Meer überprüfen sollen, teilte der stellvertretende Leiter des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik in Seoul, Park Ku Yeon, am Freitag mit.

Die Inspektionsreise der Experten nach Japan ist für den 23. und 24. Mai geplant. Auf den Besuch hatten sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am vergangenen Sonntag bei einem Treffen in Seoul geeinigt. Am Freitag berieten sich Vertreter beider Nachbarländer in der südkoreanischen Hauptstadt über Details, wie der Besuch ablaufen soll.

Südkorea wie auch China sind besorgt, was die möglichen Auswirkungen der Verklappung auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen in der Region betrifft. Auch mehr als zwölf Jahre nach dem Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi am 11. März 2011 müssen die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt werden, das in Hunderten von riesigen Tanks gelagert wird. Wegen Überlastung soll das verstrahlte Wasser gefiltert, verdünnt und über einen rund ein Kilometer langen Tunnel in den Pazifischen Ozean geleitet werden. Die Entsorgung wird derzeit vorbereitet. (dpa)