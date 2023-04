Sunak lehnt Entschuldigung für Kolonialismus ab

Sunak will die Geschichte Großbritanniens verstehen, nicht auseinanderpflücken © Thomas Krych / IMAGO

Der britische Premierminister Rishi Sunak will sich nicht im Namen seines Landes für Sklaverei und Kolonialismus entschuldigen.

London - «Nein. Ich denke, wir sollten uns darauf fokussieren, unsere Geschichte in allen ihren Teilen zu verstehen, nicht davor wegrennen, sondern jetzt sicherstellen, dass wir eine inklusive und tolerante Gesellschaft für Menschen jeglicher Herkunft haben», sagte Sunak bei der wöchentlichen Fragestunde im Parlament am Mittwoch. Die «Geschichte auseinanderzupflücken» sei nicht der richtige Weg, so Sunak weiter.

Er reagierte mit der Äußerung auf die Frage der liberaldemokratischen Abgeordneten Bell Ribeiro-Addy, ob er eine «vollständige und bedeutungsvolle Entschuldigung für die Rolle unseres Landes in Sklaverei und Kolonialismus abgeben und sich zu Reparationszahlungen bekennen» werde. (dpa)