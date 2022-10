Sunak steht erstmals im Parlament Opposition gegenüber

Rishi Sunak, neuer britische Regierungschef, trifft am Mittwoch im Parlament von London erstmals auf die Oppositions-Abgeordneten.

London in England - Sunak war am Dienstag an die Spitze der Regierung getreten und hatte angekündigt, er werde von seiner Vorgängerin Liz Truss gemachte Fehler korrigieren.

Es könnte sein, dass die Regierung noch am Mittwoch zu einer ersten Sitzung zusammentritt. Sunak wird sich zudem zu einer ersten Fragestunde ins Parlament begeben, wo mit heftigen Angriffen des Oppositionschefs Keir Starmer von der Labour-Partei zu rechnen ist. Die Opposition wird mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Forderung nach Neuwahlen wiederholen.



Sunak hatte nach seiner Ernennung versichert, er werde die Reihen der Konservativen schließen. Er ernannte eine Reihe von Ministern, die bereits in vorherigen Regierungen unter Führung der Konservativen saßen. So bleibt Jeremy Hunt Finanzminister. Auch die Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Handel und Kultur wurden aus der Truss-Regierung übernommen.

Die Aufstellung des Regierungsteams zeige eine „vereinte Partei und ein Kabinett mit bedeutender Erfahrung“, hieß es am Regierungssitz in der Downing Street. In der Regierung herrsche „Kontinuität“.



Bei seinem ersten Gespräch mit einem ausländischen Staatschef sagte Sunak dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „unerschütterliche Unterstützung“ zu. ao/kbh