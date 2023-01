Sunak verteidigt Brexit als „riesige Chance“

Rishi Sunak © Tejas Sandhu/IMAGO

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat den Brexit verteidigt.

London in England - In den vergangenen drei Jahren habe Großbritannien „große Schritte“ gemacht, die „durch den Brexit entstandenen Freiheiten nutzbar zu machen“, erklärte Sunak anlässlich des Jahrestages des offiziellen Austritts am Dienstag. Der Brexit sei eine „riesige Chance“ für Wachstum, Arbeitsplätze und soziale Mobilität, fügte der Regierungschef hinzu.

Beim Brexit-Referendum 2016 hatten 52 Prozent der Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt. Nach langen Verhandlungen mit Brüssel trat das Vereinigte Königreich zum 1. Februar 2020 aus dem Staatenverbund aus.



Sunak, der in dieser Woche seit 100 Tagen im Amt ist, betonte, sein Land habe sich „einen Weg als unabhängige Nation mit Selbstbewusstsein gebahnt“. Als positive Beispiele nannte er etwa Handelsabkommen mit 70 Ländern sowie das Wiedererlangen der „Kontrolle über unsere Grenzen“.

In seiner Erklärung ging der britische Premier nicht auf die Probleme mit dem im Brexit-Abkommen vereinbarten Nordirland-Protokoll ein. Stattdessen lobte er Wirtschaftsreformen, die geplante Abschaffung verbliebener EU-Gesetze sowie ein neues Subventionssystem ohne „unnötige EU-Bürokratie“. ma/pe