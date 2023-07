Macht, Waffen und Verräter – Putins Armee zerfleischt sich selber

Von: Sandra Kathe

Teilen

Putins Streitkräfte sehen sich aktuell nicht nur der Gegenoffensive der Ukraine und modernen Waffen aus dem Westen gegenüber – sondern auch internen Schwierigkeiten.

Moskau – Der Aufstand der Wagner-Söldner hat in Wladimir Putins Russland aus vielen Gründen für Aufregung gesorgt – auch innerhalb der russischen Streitkräfte, die seit Monaten teils Seite an Seite mit Jewgeni Prigoschins Privatarmee im Ukraine-Krieg kämpfen. Gerüchten zufolge sollen in Folge des Aufstands mehrere hochrangige Militärs festgenommen worden sein, von einigen von Putins Top-Offizieren wird berichtet, sie seien sogar Mitglieder der Söldnergruppe gewesen, die am vergangenen Wochenende abtrünnig geworden und Richtung Moskau marschiert war.

Ukraine-Krieg: Putins Armee zerfleischt sich durch drei Probleme selbst. © Mikhail Klimentyev/dpa

Wie der Konflikt innerhalb Russlands sich auf den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs auswirken könnte, bleibt auch knapp eine Woche nach den Geschehnissen weitgehend offen. Während hochrangige Vertreter ukrainischer Geheimdienste damit rechnen, dass den russischen Streitkräften künftig Tausende Wagner-Kämpfer fehlen werden, berichten US-Fachleute davon, dass die Gruppe mehrere neue Militärlager in Belarus aufbaut. Der Machthaber des mit Russland verbündeten Lands, Alexander Lukaschenko, hatte zwischen Prigoschin und Putin vermittelt und Prigoschin daraufhin seine Leute gestoppt. Auch der Wagner-Chef selbst soll sich inzwischen in Belarus befinden.

Loyalität unter Putins Generälen: Ehemaliger Oberbefehlshaber soll Wagner-Mitglied sein

Für Putin stellt sich nun die Loyalitätsfrage, denn nach dem Wagner-Aufstand am vergangenen Wochenende hatten sich nicht nur Teile der Bevölkerung der Revolte gegenüber als einigermaßen offen erwiesen. Einige russische Militärs sollen Geheimdienstberichten zufolge ebenfalls Wagner nahe gestanden haben: der prominenteste von ihnen General Sergei Surowikin, der zwischen Oktober 2022 und Januar 2023 Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine war.

Westlichen Geheimdiensten zufolge war Surowikin über die Wagner-Pläne im Vorfeld informiert, CNN berichtete sogar, er sei VIP-Mitglied bei Wagner gewesen. Die russische Zeitung The Moscow Times hatte Mitte der Woche Surowikins Festnahme vermeldet, die vonseiten des Kreml unbestätigt blieb. Spekuliert wurde in Russland sowie im Ausland, dass der General womöglich nicht der einzige prominente Unterstützer des Wagner-Aufstands war.

Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland Fotostrecke ansehen

Russlands Probleme im Ukraine-Krieg: Vormarsch auf Bachmut und fehlende Ausrüstung

Vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive ist das jedoch nicht das einzige Problem der russischen Armee: Ukrainische Militärbehörden hatten in den vergangenen Tagen heftige Verluste auf russischer Seite vermeldet und mehrere Gebietsgewinne um mehr als einen Kilometer, die Russland in Bedrängnis bringen, an mehreren Teilen der Front. Dass die monatelangen Kämpfe um Bachmut im Mai mit einer Einnahme der völlig zerstörten Stadt durch Russland endeten, war vor allem Wagner zugeschrieben worden. Wenige Wochen später rücken nun erneut ukrainische Kämpfer auf die Stadt zu, mit dem Ziel, sie zu befreien.

Und auch was die Bewaffnung der Streitkräfte angeht, sieht sich die russische Armeeführung offenbar Problemen gegenüber. Seit Wochen wird berichtet, dass Moskau Munition und Ausrüstung ausgehen und nur langsam nachproduziert wird, während viele westliche Partner der Ukraine die Lieferung moderner Waffensysteme und Munition zugesichert haben. Infolge des Wagner-Aufstands soll nun der Chef der Nationalgarde in Russland, Putin-Vertrauter Wiktor Solotow, ausgeplaudert haben, dass Russland auch im Inland die Ausrüstung fehle, um sich gegen einen bewaffneten Aufstand zu wehren, wie etwa die Bild-Zeitung berichtete. (saka mit dpa)