Syrien meldet erneut israelische Angriffe auf Flughafen Aleppo

Der syrische Flughafen in Aleppo soll am Mittwoch bereits zum zweiten Mal diesen Monat von Israel beschossen worden sein. © IMAGO/Valery Sharifulin

Zum zweiten Mal diesen Monat soll Israel den syrischen Flughafen in Aleppo angegriffen haben. Das berichtet die syrische Nachrichtenagentur Sana.

Damaskus - Bei dem Luftangriff am Mittwochmorgen seien Schäden entstanden, berichtete die syrische Nachrichtenagentur Sana. Der Flughafen habe den Betrieb vorübergehend eingestellt. Über Verletzte oder Tote wurde zunächst nichts bekannt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien zielten die israelischen Flugzeuge auf ein Waffendepot in der Nähe des Flughafens. Das Lager einer vom Iran unterstützen Miliz wurde demnach vollständig zerstört. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu dem Angriff.

Bereits Anfang des Monats hatte Israel den Flughafen Aleppos bombardiert. Dabei wurden laut Beobachtungsstelle drei Menschen getötet. Israel greift regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an, um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut. Der Iran ist mit Russland wichtigster Verbündeter der syrischen Regierung. (dpa)