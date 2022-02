Syrien: Berichte über neuen israelischen Raketenbeschuss

Syrien meldet einen Luftangriff israelischer Raketen im Hafen Latakia (Archivfoto) © picture alliance/dpa/SANA via AP | Uncredited

Israels Militär hat nach syrischen Angaben erneut Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus mit Raketen angegriffen.

Tel Aviv/Beirut - Es seien in der Nacht von den besetzten Golanhöhen aus mehrere Boden-Boden-Raketen auf Ziele nahe der Ortschaft Sakia abgefeuert worden, teilte die syrische Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag mit. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, man kommentiere keine ausländischen Berichte.

Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Todesopfern. Laut Sana entstand bei dem Angriff Sachschaden. Vor einer Woche waren bei einem ähnlichen Angriff ein syrischer Soldat getötet und fünf weitere verletzt worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, der Angriff in der Nacht zum Donnerstag sei bereits der vierte in diesem Jahr. Ziel sei ein Gebäude der syrischen Armee gewesen. Zu dem Zeitpunkt des Angriffs habe ein «Treffen von Sicherheits- und Militärvertretern» stattgefunden, deren Identität noch unklar sei. Es habe vor Ort eine schwere Explosion gegeben.

Israels Militär greift immer wieder Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an. Damit will Israel verhindern, dass vom Iran unterstützte Milizen ihren Einfluss ausbauen - insbesondere nahe seiner Nordgrenze. Der Iran ist eng mit dem syrischen Regierungschef Baschar al-Assad verbündet. Proiranische Milizen kämpfen in Syrien an der Seite der Regierungstruppen. Israel gilt seit der islamischen Revolution vor mehr als vier Jahrzehnten als Irans Erzfeind. (dpa)