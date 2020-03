Syrien-Konflikt: Die „schlimmste vom Menschen verursachte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“

Erschreckende Zahlen meldet eine Beobachtungsstelle für Menschenrechte aus Syrien. Im Syrien-Krieg sind demnach 384.000 Menschen getötet worden. Rund ein Drittel davon Zivilisten.

Der Syrien-Konflikt beherrscht das Land seit 2011.

Knapp 400.000 Menschen sind getötet worden, rund ein Drittel davon Zivilisten und zehntausende Kinder.

Die Vereinten Nation sprachen bereits 2017 von der „schlimmsten vom Menschen verursachte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Idlib - Seit 2011 beherrscht der Syrien-Konflikt das Land - und vor allem die Menschen in der Region Idlib. Seit Beginn sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 384.000 Menschen in Syrien getötet worden. Unter den Todesopfern seien mehr als 116.000 Zivilisten, darunter rund 22.000 Kinder und 13.000 Frauen, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle sind unter den Toten mehr als 129.400 Kämpfer, die den syrischen Machthaber Baschar al-Assad unterstützten, darunter knapp 1700 Angehörige der pro-iranischen Schiitenmiliz Hisbollah. Zudem wurden demnach mehr als 70.600 Oppositionskämpfer sowie rund 67.300 Dschihadisten getötet.

Syrien-Konflikt: Türkei und Russland patrouillieren in Idlib

Der Syrien-Konflikt hatte im März 2011 mit Protesten gegen Assad begonnen, die von der Führung in Damaskus mit Gewalt niedergeschlagen wurden. Dies führte zu einem das ganze Land erfassenden Krieg, in den sich nach und nach zahlreiche ausländische Mächte und Staaten einschalteten. Die Vereinten Nationen bezeichneten den Syrien-Konflikt im Jahr 2017 als die „schlimmste vom Menschen verursachte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“. Seit dem hat sich die Lage weiter verschlechtert.

Türkei und Russland haben nun eine Waffenruhe vereinbart. Am Sonntag haben Militärs beider Länder in Syriens letztem großen Rebellengebiet um die Stadt Idlib entlang einer wichtigen Schnellstraße mit gemeinsamen Patrouillen begonnen. Beide Länder sind in den Syrien-Konflitk involviert. Russland unterstützt die Assad-Regierung, die Türkei unterstützt hingegen die Rebellen und vertreibt zugleich kurdische Menschen aus der Region rund um Idlib, um dort syrische Flüchtlinge anzusiedeln.

Bei den gemeinsamen Patrouillen in Syriens letztem großen Rebellengebiet um die Stadt Idlib entlang einer wichtigen Schnellstraße hat sich die Fahrt verkürzt. Bei der ersten Fahrt sei es aber zu einer „Provokation“ von Rebellen gekommen, die von der Türkei unterstützt werden, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Die Rebellen hätten versucht, Zivilisten - darunter auch Frauen und Kinder - als „lebende Schutzschilde“ einzusetzen, hieß es. Deshalb sei die Route der ersten Patrouillenfahrt verkürzt worden. Man gebe der Türkei nun zusätzlich Zeit, um die Sicherheit der gemeinsamen Kontrollfahrten sicherzustellen. Das türkische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag lediglich mit, die erste gemeinsame russisch-türkische Patrouille auf der Schnellstraße M4 habe stattgefunden.

Syrien-Konflikt: Die „schlimmste vom Menschen verursachte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“

Der Krieg hat die syrische Wirtschaft lahmgelegt und mehr als elf Millionen Syrer in die Flucht getrieben. Rund 3,7 Millionen leben in der Türkei. Menschenrechtsorganisationen prangern immer wieder Menschenrechtsverletzungen durch die syrische Regierung an, darunter tödliche Angriffe mit Chemiewaffen, Folter sowie willkürliche Festnahmen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat ihren Sitz in Großbritannien und stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen.

dpa/afp/nai