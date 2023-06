Plan durchgesickert: Iran plant Angriffe auf US-Truppen in Syrien – mit russischer Hilfe

Von: Bedrettin Bölükbasi

Amerikanische Truppen in Syrien. (Archivbild) © SNAPSHOT / IMAGO

In mehreren Nahostländern führen iranische Milizen aktiv Angriffe durch, so auch in Syrien. In dem Bürgerkriegsland sollten US-Truppen attackiert werden.

Frankfurt – Seit 2011 befindet sich Syrien in einem blutigen Bürgerkrieg. Zudem halten sich Tausende ausländische Truppen von Ländern wie Russland, Türkei, USA und Iran dort auf. Die beiden Letzteren geraten immer wieder aneinander: Die Erzfeinde tragen ihren Konflikt oft auf syrischem Boden aus. Nun ist ein iranischer Plan durchgesickert, amerikanische Truppen in Syrien ins Visier zu nehmen, offenbar mit Unterstützung aus Russland.

Syrischer Krieg: Iranische Milizen wollen wohl US-Truppen mit neuem Sprengstoff töten

Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen und durchgesickerte Geheimdokumente berichtete die US-Zeitung Washington Post über die Ziele des Iran. Dem Plan zufolge wolle der Iran neue tödliche Angriffe gegen US-Truppen starten und zugleich mit Russland an einer breiten Strategie arbeiten, um die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben. Sowohl Russland als auch der Iran unterstützen im Bürgerkrieg den syrischen Diktator Baschar al-Assad, wobei es dennoch immer wieder zu teils ernsten Meinungsunterschieden in verschiedenen Themen kommt.

Laut den Geheimdienstberichten trainiert der Iran seine Milizen in Syrien in der Handhabung von Sprengstoff, die die Panzerung von amerikanischen Fahrzeugen durchdringen kann. Die Angriffe würden dabei Teil der ständigen Raketen- und Drohnenattacken gegen amerikanische Truppen sein. In der Vergangenheit wurden bei solchen Angriffen in Syrien und Irak bereits mehrere US-Soldaten verletzt. Fachleute aus den USA sind besorgt, dass weitere Angriffe die Verluste erhöhen und die Eskalation der Lage herbeiführen könnten, wie die Washington Post berichtete.

Anscheinend testet der Iran bereits die explosiven Vorrichtungen, die gegen US-Fahrzeuge eingesetzt werden sollen. Ein US-Geheimdienstbericht gibt an, dass ein solcher Test im Januar nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus durchgeführt worden sei - offenbar mit Erfolg. Der Sprengstoff habe die eingesetzte Panzerung durchdrungen. Schon im Februar haben iranische Milizen wohl versucht, das Material einzusetzen, doch der Angriff wurde den Dokumenten zufolge vereitelt, nachdem von den USA unterstützte bewaffnete Gruppen in Nordsyrien den Sprengstoff in die Hände bekommen haben.

Syrischer Bürgerkrieg: Russland beteiligt sich an Plänen gegen die USA

Teil der durchgesickerten Dokumente ist auch Russland. Demnach versuchen Damaskus, Teheran und Moskau, die USA aus Syrien sowie der gesamten Region zu vertreiben. Das könnte dem syrischen Diktator erlauben, die Gebiete östlich des Flusses Euphrat wieder unter Kontrolle zu bringen. Aktuell wird das Gebiet von überwiegend kurdischen Milizen kontrolliert, die im Kampf gegen die IS-Terrorgruppe von den USA unterstützt werden. Das führt auch zu Spannungen mit der Türkei, die bereits drei Mal militärisch gegen die Gruppierungen vorgegangen ist und Gebiete in Nordsyrien eingenommen hat.

Der iranische und russische Plan sieht vor, Volksbewegungen und Proteste gegen amerikanische Truppen anzustiften. Im November 2022 habe es bereits ein Treffen zwischen hochrangigen iranischen, syrischen und russischen Geheimdienstbeamten gegeben, um ein Koordinationszentrum für die Kampagne gegen die USA zu gründen, heißt es in den durchgesickerten Dokumenten aus Washington. Offenbar gibt es zwar keine konkreten Hinweise über eine russische Beteiligung bei der Herstellung des Sprengstoffs, der US-Truppen töten sollte. Doch die Dokumente würden auf eine größere Rolle Russland gegen die USA deuten, berichtete die Washington Post in ihrem Bericht. (bb)