Russland schickt nun die letzten Panzer aus Sowjet-Zeiten in den Ukraine-Krieg

Von: Fabian Müller

Ein zerstörter russischer Panzer bei einem von der ukrainischen Armee nach der russischen Besetzung befreiten Dorf in der Provinz Cherson. © Celestino Arce Lavin/dpa

Mehr als 2000 Panzer soll die russische Armee in den vergangenen Monaten im Krieg mit der Ukraine verloren haben. Die Militärführung setzt nun auf veraltete Fahrzeuge.

Moskau - Die Berichte häufen sich, wonach die russische Armee verheerende Verluste im Krieg mit der Ukraine erleidet. Die Moscow Times schreibt nun am Dienstag, dass Russland derzeit verzweifelte Versuche unternehme, die Artillerieverluste auszugleichen. Die Armee setze deshalb veraltete Panzer aus der Sowjetzeit ein und schicke diese an die Front in der Ukraine.

Militäranalysten zufolge habe Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 von den ursprünglich rund 3000 eingesetzten Panzern mehr als 2000 verloren. Moskau soll nicht mehr in der Lage sein, moderne Panzer in der erforderlichen Geschwindigkeit zu produzieren oder wieder kampftauglich zu machen. Deshalb setzt das Land dem Bericht zufolge vermehrt auf veraltete T-54, T-55 und T-62-Panzer aus der Ära der Sowjetunion. Gleichzeitig erhält die Ukraine weiter moderne Panzer von ihren westlichen Verbündeten.

Krieg in der Ukraine: Russland schickt veraltete Sowjet-Panzer an die Front

Die Sowjet-Panzer sind schlecht ausgestattet, auf dem Schlachtfeld sind sie modernen Waffensystemen klar unterlegen. Veralteter Schutz gegen neue Panzerabwehrwaffen, in die Jahre gekommene Optiksysteme, Überwachung und Feuerleitsysteme beeinträchtigen den Nutzen enorm. Die russische Armeeführung setzt die Panzer auch deshalb häufig als selbstfahrende Artillerie ein. Die Panzer werden mit Sprengstoff beladen und als Kamikaze-Fahrzeuge losgeschickt. Militärexperten deuten die häufiger werdenden Kamikaze-Angriffe auch als Zeichen dafür, dass die Besatzung nicht mit veralteten Fahrzeugen kämpfen möchte.

Dass Russland alte Panzer wieder einsetzt, wurde erstmals im März dieses Jahres berichtet. Damals tauchten Videos in den sozialen Netzwerken auf, die den Transport der alten Fahrzeuge mittels Zügen zeigte. Schon damals vermuteten Experten, dass Russland so die erheblichen Verluste ausgleichen will.

Experten schätzen, dass die russische Armee pro Monat derzeit etwa 150 Panzer verliert. Gleichzeitig laufen im russischen Verteidigungsministerium Pläne, wonach T-72- und T-80-Panzer aufgerüstet und überholt werden sollen. Pro Monat sollen das aber maximal 60-90 Fahrzeuge sein. Allerdings mangelt es an zwingend notwendiger Elektronik. Viele Ersatzteile, die Russland benutzt, sind minderwertig.

Vor allem die ältesten Modelle, also der T-54 und der T-55, könnten deshalb als Kamikaze-Panzer eingesetzt werden. Der etwas neuere T-62 soll hingegen die Ausrüstungsengpässe des russischen Militärs überbrücken. Einige der Panzer wurden mit dynamischem Schutz gegen Panzerabwehrraketen und Wärmebildsystemen ausgestattet, um die Überlebensfähigkeit der Besatzung zu erhöhen. Bislang allerdings konnten die überarbeiteten T-62 keine nennenswerten Erfolge erzielen. (fmü)