Nach Tänzchen mit Putin: Österreichs Ex-Außenministerin steht kurz vor Umzug nach Russland

Von: Maximilian Gang

Einst sorgte Österreichs Ex-Außenminister Karin Kneissl mit einem Knicks vor Wladimir Putin für Aufsehen. Nun steht ein Umzug nach Russland im Raum.

Petrushovo – Ein Walzer mit Wladimir Putin, danach ein tiefer Knicks: Die Hochzeitsbilder der ehemaligen österreichischen Außenministerin Karin Kneissl gingen um die Welt. Der Kreml-Chef höchstpersönlich war 2018 einer Einladung zu den Feierlichkeiten gefolgt. Trotz des Ukraine-Kriegs ist eine gewisse Nähe – rund fünf Jahre später – geblieben: Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass hat Kneissl Putin noch vor wenigen Wochen ihren Respekt ausgesprochen. Aktuell lebt die Politikerin in Russland – und findet es dort „sehr nett“.

Österreichs Ex-Außenministerin begeistert vom Landleben in Putins Russland: „Das ist meine Welt“

Wie die russische Plattform Vidsboku berichtete, erschien Kneissl am ersten Augustwochenende überraschend auf einem Dorffest in dem kleinen Ort Petrushovo, rund 350 Kilometer südöstlich von Moskau. Sie sei alleine gekommen – führe dort aber „kein zurückgezogenes Leben“, hieß es. Die ehemalige Ministerin – die damals von der rechtsnationalen FPÖ für das Amt nominiert wurde – verbringt ihren Sommer in Russland, wie sie auf Telegram schreibt. Sehenswürdigkeiten gibt es dem Bericht zufolge dort keine, doch genau das scheint Kneissl zu gefallen. Bei dem Fest lobte sie das Leben in dem abgelegenen Dorf in den höchsten Tönen.

Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl tanzte 2018 auf ihrer Hochzeit mit Wladimir Putin. © Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

„Ich lebe jetzt in Petrushovo, und ich mag die Atmosphäre“, sagte Kneissl laut Vidsboku in gebrochenem Russisch vor den Gästen der Feier. „Ich mag die Art, wie die Kinder hier spielen. Es ist eine super gute Atmosphäre hier, nicht nur jetzt, sondern immer, wie ich finde“. Besonders, dass Hühner, Enten und Ziegen dort auf der Straße zu sehen seien, habe es ihr angetan: „Das ist meine Welt, auch, weil ich aus einem kleinen Dorf in Österreich komme“. Auf Telegram unterstrich die ehemals parteilose Ministerin im Nachgang ihre Worte: „Die Natur hier ist fabelhaft“.

Nach Tanz mit Putin: Österreichs Ex-Außenministerin „überlegt ernsthaft, nach Russland umzuziehen“

Bei den Gästen des Dorffestes hätten die Worte von Kneissl eine Menge Interesse hervorgerufen. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass die ehemalige Außenministerin Österreichs sich angeregt mit Anwohnern unterhält. Eine Interpretation des Songs „Forward, Russia“ (dt.: Vorwärts Russland) von Oleg Gazmanov habe bei Kneissl „besondere Emotionen“ hervorgerufen, heißt es auf der russischen Plattform. Gazmanov gilt als glühender Verfechter des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und trat 2022 auf Propaganda-Großveranstaltungen des Kremls auf.

Die Ex-Außenministerin, nun also langfristig in Russland? Mindestens einen Monat werde sie noch dort bleiben: „Dann werden wir sehen. Ich weiß nichts über meine Zukunft, gar nichts“. Es sei für sie nicht einfach gewesen, nach Russland zu kommen, zitiert die russische Tageszeitung Prawda die Österreicherin. „Ich hatte zahlreiche Kontakte zu Menschen, die mir dabei geholfen haben, eine Unterkunft zu finden.“ Sie „überlege ernsthaft, nach Russland umzuziehen“, wurde Kneissl bereits im Juni von Tass zitiert. Sie sei zudem „sehr offen“ für die Idee, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Wegen Nähe zu Putin: Ex-Außenministerin musste laut eigener Aussage aus Österreich „fliehen“

Eine Rückkehr nach Österreich komme für Kneissl aktuell nicht infrage, wie sie selbst sagte. Auf ihrer Website spricht die Politikerin davon, dass sie 2020 aus ihrer Heimat „fliehen“ musste. Ihre Nähe zum Kreml-Chef Wladimir Putin habe ihr Morddrohungen und ein „de-facto-Arbeitsverbot“ beschert, sagte die ehemalige Diplomatin RTL. Niemand in Österreich habe sie nach ihrer Zeit in der Politik noch beschäftigen wollen. Kneissl selbst bezeichnete sich bereits häufiger als „politischer Flüchtling“. Nach einer kurzen Zeit in Frankreich zog die Österreicherin in den Libanon.

Österreichs Ex-Außenministerin analysiert jetzt Putins Russland-Politik im Nahen und Mittleren Osten

Nach ihrer Zeit in der österreichischen Politik ist Kneissl auch beruflich nach Russland gewechselt. Auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg stellte die 58-Jährige im Juni das Denkfabrik-Projekt „Gorki“ (Geopolitisches Observatorium für Russlands Schlüsselthemen) vor. Kneissl kündigte auf Twitter Seminare zur Energiepolitik und der Rolle Russlands im Nahen und Mittleren Osten an. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP soll sie Chefin der Denkfabrik in St. Petersburg werden. In der Vergangenheit war Kneissl bereits für den russischen Staatssender RT und für den Energiekonzern Rosneft tätig.

Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl stellt in St. Petersburg den Thinktank GORKI vor. © Alexander Galperin/Imago

Von 2017 bis 2019 war Kneissl Außenministerin in der österreichischen Bundesregierung unter Kanzler Sebastian Kurz. Ihr Verhalten gegenüber dem russischen Präsidenten bei ihrer Hochzeit – vier Jahre nach Putins Annexion der Krim – hatte für eine Menge Kritik gesorgt. Die Vorsitzende der liberalen Neos-Partei, Beate Meinl-Reisinger, bezeichnete den Tanz beim OFR-Sommergespräch als „ganz schweren außenpolitischen Fehler“, mit dem sie „Österreich in Europa komplett isoliert“ habe. Auch nach der Invasion in die Ukraine lehnt Kneissl eine Distanzierung von Putin weiterhin ab. (mg)