„Tag des Sieges“: Gerhard Schröder feiert in russischer Botschaft in Berlin

Von: Hannah Köllen

Teilen

Altkanzler Gerhard Schröder feiert in der russischen Botschaft in Berlin den „Tag des Sieges“. Auch die AfD und die Linke sind bei der Party vertreten.

München – In der russischen Botschaft hat am Dienstag (9. Mai) eine große Party stattgefunden. Anlass für die Feier war der „Tag des Sieges“. Dieser Feiertag wird in Russland jährlich am 9. Mai begangen – in Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Zu der Party in Berlin hatte der russische Botschafter Sergej Netschajew eingeladen. Unter den Gästen waren nach Recherchen der Bild-Zeitung auch Altkanzler Gerhard Schröder und seine Frau So-yeon Schröder-Kim. Gerhard Schröder steht schon lange wegen seiner engen Verbindung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik.

Erst kürzlich verlor Schröder eine Klage, mit der er sich seine Privilegien als Altkanzler zurück erkämpfen wollte, die ihm 2022 entzogen worden waren.

Partygäste in der russischen Botschaft in Berlin: Gerhard Schröder und Gattin So-yeon Schröder-Kim (Archivbild). © IMAGO/Rainer Droese

Party in russischer Botschaft am „Tag des Sieges“: Altkanzler Gerhard Schröder mit dabei

Außer Schröder und seiner Gattin waren auch die beiden AfD-Politiker Alexander Gauland und Tino Chrupalla als Gäste auf der Party zugegen. Wie die Bild berichtete, überreichte Chrupalla dabei dem russischen Botschafter Sergej Netschajew ein Mitbringsel, das in blaues Geschenkpapier eingepackt war.

Doch nicht nur die AfD war bei der Party vertreten. Auch Klaus Ernst von den Linken wollte sich die Feier nicht entgehen lassen. Ernst ist aktuell Mitglied im Bundestag. Ein weiterer Partygast war der frühere SED-Generalsekretär Egon Krenz.

Sie alle feierten gemeinsam mit dem russischen Botschafter den „Tag des Sieges“ – während der Krieg in der Ukraine weitergeht. So halten vor allem die Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut weiter an. (Hannah Köllen)