„tagesschau“ – die Sprecher und Moderatoren

„tagesschau“ (ARD): Alle Sprecher und Moderatoren

Teilen

Letzte Tagesschau von Jan Hofer mit Nachfolger Jens Riewa (rechts). © Arnulf Hettrich / IMAGO

Für die Sprecher und Moderatoren der „tagesschau“ ist diese Nachrichtensendung der Höhepunkt ihrer Karrieren. Wissenswertes über die Gesichter dieses ARD-aktuell-Formates.

Hamburg – Die bekanntesten Informationssendungen der ARD sind „tagesschau“, tagesthemen und nachtmagazin – und die Sprecher und Moderatoren sind das Gesicht dieser ARD-aktuell-Formate. Sie haben eine spezielle Ausbildung absolviert und haben in der Regel ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera in den Landesprogrammen der ARD gemacht. Viele Sprecher und Moderatoren sind durch ihre Arbeit für ARD-aktuell sehr populär geworden und häufig auch außerhalb des ARD-Studios im Fernsehen präsent – etwa als Moderatoren von Magazinen, Galas oder Talkshows. Pro Sendung bekommen die „tagesschau“-Sprecher je nach Länge zwischen 150 und 226 Euro brutto.



„tagesschau“ – Jens Riewa, der Chefsprecher

Seit 2021 ist Jens Riewa Chefsprecher der „tagesschau“. Der am 1. Juli 1963 in Lübbenau geborene Jens Riewa wird heute gerne als „der unseriöseste aller Nachrichtensprecher“ bezeichnet. Er ging nach dem Abitur drei Jahre zur Armee. Sein Studium an der Verkehrshochschule in Dresden brach er vorzeitig ab, ließ sich stattdessen zum Fluglotsen ausbilden. Bei einer Benefizveranstaltung Berliner Journalisten entdeckt ihn seine spätere Sprecherzieherin Rosi Grosse als Talent und überzeugt ihn von einer fundierten Ausbildung zum professionellen Sprecher. Bald darauf moderiert Riewa aktuelle Magazine, Chart- und Klassiksendungen, und seine markante Stimme wird zu seinem Markenzeichen in Hörspielen, Dokumentationen und kommerzieller Werbung. Nachdem er ab 1989 mit „Wie wär’s“ eine eigene Kindersendung sowie die Nachrichtenachse des Jugendmagazins ELF99 moderiert, erhält er 1991 eine Einladung des NDR zum Casting und beginnt im März, Nachrichten der „tagesschau“ zunächst als OFF-, ab 1994 als ON-Sprecher zu verlesen. 1992 zieht Riewa von Berlin nach Hamburg, wo er die Möglichkeit erhält, die ganze Bandbreite eines Nachrichtenjournalisten kennen zu lernen. Riewa spricht die Berichte vom Tage, etabliert sich bei DAS! und moderiert drei Jahre lang das Hamburg Journal. Auch bei Ausflügen in die Unterhaltungsbranche kann Jens Riewa das Publikum überzeugen: Dieter Thomas Heck überträgt ihm 1995 die Moderation der Deutschen Schlagerparade, die sechs Jahre später eingestellt wird. Weitere Sendungen in seinem Portfolio:

Grand Prix d’Eurovision de la Chanson (1996, 1997)

ORB-Reisemagazin „Wunderschönes Brandenburg“

Hörbücher wie z. B. „Bullshit“, „Sakrileg“

Showformate für Konzerne wie MediaMarkt und Saturn

Moderator diverser Galas

2021 verbarg er sich in der Pro 7-Sendung „The Masked Singer“ hinter der Maske des Chilis

„tagesschau“ – die Sprecher und Moderatoren

Claus-Erich Boetzkes (Moderator): Am 11. September 2001 moderierte der Fernsehjournalist die ersten „tagesschau“-Sendungen nach den Terroranschlägen von New York einschließlich der 20-Uhr-Ausgabe.

Susanne Stichler (Moderatorin): Die Radioexpertin kam 1999 zum ZDF, wo sie „Volle Kanne“ und „Hallo Deutschland“ moderierte. 2004 kam der Wechsel zum NDR. Bereits ein Jahr später begann sie bei den Nachmittagsausgaben der „tagesschau“. Seit 2012 ist sie auch im nachtmagazin zu sehen.

Susanne Holst (Moderatorin): Die studierte Humanmedizinerin moderierte 2001 erstmals die „tagesschau“-Ausgaben am Nachmittag. Fünf Jahre später übernahm sie die Vertretung der „tagesthemen“. Seit 2011 ist sie das Gesicht des „ARD-Ratgeber Gesundheit“ und moderiert Sondersendungen rund um die Medizin.

Thorsten Schröder (Sprecher und Moderator): Seit 2000 ist der studierte Volkswirtschaftler als Sprecher in der „tagesschau“ zu sehen. Außerdem präsentiert er die Fernsehsendung „NDR-Aktuell“ und übernimmt ab und zu die Vertretung des nachtmagazins.

Susanne Daubner (Sprecherin): Seit Januar 1999 ist die ehemalige Hörfunk-Nachrichtensprecherin (Jugendradio DT 64) im „tagesschau“-Team. Parallel dazu arbeitet Susanne Daubner als Sprecherin für Fernseh- und Hörspielproduktionen sowie als Moderatorin.



Gerrit Derkowski (Sprecher und Moderator): Gestartet hatte er seine Karriere als Redakteur, Korrespondent und Moderator für verschiedene Radio- und Fernsehsender in Berlin, Hamburg, Kiel und Köln. Bei „tagesschau“24 gehört er seit dem Sendestart zum Moderatorenteam.

Weitere Sprecher und Moderatoren sind:

Kirsten Gerhard

Karolin Kandler

Michail Paweletz

Judith Rakers

Constantin Schreiber (seit 2021)

André Schünke

Julia-Niharika Sen

Astrid Vits

Tarek Yuzbachi