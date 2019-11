Kuriose Tagesschau-Panne kommt genau zum passenden Moment: „Kann man sich nicht ausdenken“

Eine kuriose Panne in der ARD-Tagesschau sorgt für Belustigung im Netz. Schließlich gab es wohl selten einen Fehler, der so zum Inhalt der Sendung passte.

Berlin - Auch die ARD-Tagesschau ist nicht vor Pannen sicher. Das zeigte sich einmal mehr am Sonntag, als eine Live-Schaltung plötzlich abbrach. Allerdings gab es wohl selten eine TV-Panne, die thematisch so passend war, wie diese. Schließlich ging es im Ersten gerade um das Thema Funklöcher und, wie die deutsche Politik aktuell versucht gegen solche vorzugehen.

Funklöcher sind ein Ärgernis, gegen das die Bundesregierung aktuell vorgehen will. Das Kabinett kam deshalb am Sonntag zu einer Digitalklausur im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg zusammen. Es ging darum eine Mobilfunkstrategie auszuarbeiten. Ein wichtiges Thema, denn die Funklöcher sind nicht nur ein privates Ärgernis, sondern behindern auch die wirtschaftliche Entwicklung.

ARD-Tagesschau mit Funkloch-Panne - User: „Einfach ohne Worte“

Über die Ergebnisse des Treffens in Meseberg wollte am Sonntag auch die ARD-Tagesschau berichten. Doch die Schalte artete in einer kuriosen Panne mit Slap-Stick-Charakter aus. Ausgerechnet in dem Moment, als ARD-Reporterin Kristin Becker aus Meseberg live in die Sendung geschaltet wurde, um darüber zu berichten, wie das Kabinett gegen Funklöcher vorgehen wolle, brach die Verbindung ab. Für eine kurze Einleitung reichte es noch, doch dann fiel plötzlich der Ton aus - das Bild blieb stehen.

Unsere Schalte zum Anti-Funkloch-Treffen des Bundeskabinetts in #Meseberg wurde leider unterbrochen. Der Grund: offenbar ein Funkloch. pic.twitter.com/kQWqHAI42S — tagesschau (@tagesschau) 18. November 2019

Tagesschau-Sprecher Claus-Erich Boetzkes blieb nichts anderes übrig, als mit einem Schmunzeln zu sagen: „Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten Thema.“

Mit der vermeintlich peinlichen Situation ging die Tagesschau im Nachgang sehr offen um und teilte ein Video mit der Szene auf ihrem Twitter-Kanal. Dazu schrieb das Social-Media-Team der Nachrichten-Sendung ebenfalls leicht selbstironisch: „Unsere Schalte zum Anti-Funkloch-Treffen des Bundeskabinetts in Meseberg wurde leider unterbrochen. Der Grund: offenbar ein Funkloch.“

Funkloch-Panne der Tagesschau sorgt für Belustigung: „Genau mein Humor“

Auch die Zuschauer nahmen die Szene offenbar mit Humor. Etliche User konnten kaum fassen, dass genau beim Thema Funklöcher eine TV-Schalte zusammenbricht: „Kann man sich nicht ausdenken“, „Genau mein Humor“, „Einfach ohne Worte“ oder „Die beste Satire schreibt immer noch das Leben selbst“, liest man in den Antworten auf den Tagesschau-Tweet.

Allerdings entwickelte sich schnell auch eine rege Diskussion, ob tatsächlich ein Funkloch für den Übertragungsabbruch verantwortlich gewesen sei. „Allerdings übertragt ihr das doch mit dem Ü-Wagen per Satellit, oder nicht?“, meint etwa ein User in Richtung Tagesschau. Die Antwort kommt vom TV-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Moritz Rödle. Er klärt auf: „Nein! Wir nutzen dafür aus Spargründen meistens mobile-Technik über das LTE-Netz.“

Tagesschau-Panne zeigt Funkloch-Problematik

Ein anderer User fragt noch einmal nach: „Falls das wirklich übers Mobikfunknetz übertragen worden ist, müsste der Funkmast ja gewandert sein“. „Nein“, meint ein anderer, denn der Funkmast „kann auch einfach überlastet gewesen sein“. Wieder andere User vermuten sogar Absicht hinter dem Schalten-Abbruch: „Der Gag ist ein bisschen billig“, oder „Den Scherz hätte ich auch reingescriptet“, schreiben zum Beispiel zwei User.

Immerhin: Die Ergebnisse des Kabinettstreffens in Meseberg lassen darauf hoffen, dass auch die Tagesschau in Zukunft von solchen Pannen verschont bleiben könnte. Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang in Deutschland in den kommenden zwei Jahren grundlegend verbessern.

