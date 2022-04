Tagesschau-Sprecher Jens Riewa bricht mit 70-jähriger Tradition

Von: Astrid Theil

Teilen

Nachrichtensprecher Jens Riewa überraschte die Zuschauer der Hauptsendung der „Tagesschau“ mit einer neuen Begrüßung. (Archivfoto) © Imago/Stephan Wallocha

Die Tagesschau folgt seit Jahrzehnten einem klaren Muster. Nachrichtensprecher Jens Riewa überraschte nun allerdings mit einer neuen Begrüßung.

Berlin - In der siebzigjährigen Geschichte der „Tagesschau“ ist es nur zu wenigen Änderungen der Sendung gekommen. Seit Start des Nachrichtenprogramms im Jahr 1952 ist die Sendung im Ersten nämlich einem klaren Ablaufplan unterworfen. Mit der gewohnten Erwartungshaltung schalteten also auch am Samstag 5,14 Millionen Menschen um 20 Uhr die „Tagesschau“ an und wurden dennoch Zeugen einer kleinen Revolution der Nachrichtensendung.

Jens Riewa begrüßte nämlich die Zuschauer zur 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ mit den Worten: „Guten Abend und willkommen zur Tagesschau“. Er nutzte zum ersten Mal die klassische Anrede nicht. Diese lautet seit Jahrzehnten: „Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau“. Den täglichen Zuschauern der „Tagesschau“ ist diese Änderung nicht entgangen. Dementsprechend entspann sich direkt eine Twitter-Debatte zur Frage, welche Begrüßung die bessere sei. Andere stellten die Änderung einfach nur fest. In der Version, die in der ARD-Mediathek hochgeladen wurde, ist Riewas ungewöhnliche Anmoderation festgehalten.

Tagesschau mit neuer Begrüßung: Absicht oder Versehen?

Zunächst war unklar, ob es sich bei dieser Änderung um ein Versehen oder eine grundsätzliche Änderung der Begrüßung handelt. Der Sender NDR gab auf eine Anfrage von t-online an, dass „aktuell keine dauerhaften Änderungen bei der Begrüßung geplant sind“. Weitere Informationen wurden jedoch nicht preisgegeben. Man wolle sich „zu internen Abläufen nicht äußern“, so eine Sendersprecherin.

Es wird vermutet, dass die neue Ansprache im Zusammenhang einer genderneutralen Sprache steht. Im Juli vergangenen Jahres hatte eine ARD-Sprecherin dem Nachrichtenportal Watson noch gesagt, die „Tagesschau“ werde die traditionelle Anrede beibehalten. Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen gendert die „Tagesschau“-Redaktion allerdings schon konsequent.

Neue Begrüßung bei der Tagesschau: Teil einer Modernisierung?

Auch in den „Tagesthemen“ steht es den Sprecherinnen und Sprechern frei, die Anrede zu variieren. Beim ZDF werden die Zuschauer schon länger in der Hauptnachrichtensendung „heute“ genderneutral mit „Guten Abend Ihnen allen“ begrüßt. So sollen auch Personen angesprochen werden, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen.

Am Sonntagabend allerdings war wieder die klassische Anmoderation in der „Tagesschau“ zu hören. (at)