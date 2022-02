„tagesschau“ (ARD): Sprecher, Sendezeiten, Erstausstrahlung - alle Infos zur Nachrichtensendung

Teilen

Die letzte „tagesschau“ von Jan Hofer am 14.12.2020 mit Nachfolger Jens Riewa © Arnulf Hettrich / IMAGO

Alle Ausgaben der „tagesschau“ laufen in der ARD. Die Hauptausgabe ist um 20 Uhr aber auch bei anderen Sendern zu sehen. Wissenswertes über die bekannteste Nachrichtensendung Deutschlands.

Hamburg – Erstmals wurde die „tagesschau“ im Jahr 1952 ausgestrahlt und ist damit die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen. Produziert wird sie von ARD-aktuell und hat in Hamburg beim NDR ihren Sitz. Pro Tag werden maximal 20 Folgen der „tagesschau“ fertiggestellt und ausgestrahlt. Die Dauer von Beiträgen für die Sendung beträgt in der Regel 1:30 Minuten. Die Hauptausgabe der „tagesschau“ besetzt mit 20 Uhr eine prominente Sendezeit - in der Spitze verfolgen bis zu zehn Millionen Zuschauer den Tagesnachrichtenüberblick. Sie ist im Fernsehen, der Mediathek und weiteren Online-Angeboten abrufbar. Die Website tagesschau.de wird als Ergänzung der „tagesschau“ angesehen. Die ARD betreibt das Online-Angebot als eigenes Nachrichtenportal mit einer eigenständigen Redaktion. Die User finden auf dieser Website Informationen zu Themen wie z. B. „Inland“, „Ausland“, „Wirtschaft“, „Wetter“, „Wahlen“, „Regional“ oder „Sportschau“.

„tagesschau“ – die Erstausstrahlung

Für viele TV-Zuseher in Deutschland ist schon ihr ganzes Leben lang die „tagesschau“ um 20 Uhr ein fixer Bestandteil ihres Tages. Erstmals ausgestrahlt wurde diese Nachrichtensendung am 26. Dezember 1952 – damals allerdings noch ohne sichtbaren Sprecher bzw. Moderator. Das änderte sich am 2. März 1959, als ihr Karl-Heinz Köpcke das erste Mal ein Gesicht gab. Danach nahm die weitere Entwicklung rasch ihren Lauf. Die „tagesschau“ im Lauf der Zeit:

Am 26. Dezember 1952 wurde offiziell die erste „tagesschau“ im NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk) gesendet. Zuvor waren bereits einige Testsendungen ausgestrahlt worden. Zunächst wurde die „tagesschau“ dreimal in der Woche gesendet: montags, mittwochs und freitags jeweils um 20 Uhr. Die damaligen „tagesschau“-Sendungen wurden mit Standbildern und der Stimme eines Off-Sprechers gestaltet.

wurde offiziell die erste „tagesschau“ im NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk) gesendet. Zuvor waren bereits einige Testsendungen ausgestrahlt worden. Zunächst wurde die „tagesschau“ dreimal in der Woche gesendet: montags, mittwochs und freitags jeweils um 20 Uhr. Die damaligen „tagesschau“-Sendungen wurden mit Standbildern und der Stimme eines Off-Sprechers gestaltet. Im Jahr 1955 zog die Redaktion der „tagesschau“ nach Hamburg-Lokstedt, in das Fernsehgebäude des NDR.

zog die Redaktion der „tagesschau“ nach Hamburg-Lokstedt, in das Fernsehgebäude des NDR. Ab 1956 wurde die „tagesschau“ von montags bis samstags ausgestrahlt – inzwischen bereits mit Bewegtbildern.

wurde die „tagesschau“ von montags bis samstags ausgestrahlt – inzwischen bereits mit Bewegtbildern. Ab 1961 kam die Nachrichtensendung an jedem Wochentag im Fernsehen.

kam die Nachrichtensendung an jedem Wochentag im Fernsehen. Seit 1970 wird die „tagesschau“ in Farbe gesendet. In diesem Zuge kamen ein neues Design und erstmals eine aktuelle Wetterkarte zum Einsatz. Die vorherige Karte hatte Deutschland noch mit den Landesgrenzen von 1937 gezeigt.

wird die „tagesschau“ in Farbe gesendet. In diesem Zuge kamen ein neues Design und erstmals eine aktuelle Wetterkarte zum Einsatz. Die vorherige Karte hatte Deutschland noch mit den Landesgrenzen von 1937 gezeigt. Ab 1972 kam für die Nachrichtensendung die Blue-Screen-Technologie zum Einsatz.

kam für die Nachrichtensendung die Blue-Screen-Technologie zum Einsatz. 1976 trat mit Dagmar Berghoff die erste weibliche „tagesschau“-Sprecherin auf.

trat mit die erste weibliche „tagesschau“-Sprecherin auf. Seit 1992 werden im Frühstücksfernsehen „tagesschau“-Ausgaben im Halbstunden-Takt gesendet.

werden im Frühstücksfernsehen „tagesschau“-Ausgaben im Halbstunden-Takt gesendet. Seit 2001 gibt es zwei aktuell produzierte Nachtausgaben der „tagesschau“.

gibt es zwei aktuell produzierte Nachtausgaben der „tagesschau“. Seit 2007 erfolgt die Ausstrahlung der „tagesschau“ in 16:9. Weiterhin entstand die digitale Version namens „tagesschau“ in 100 Sekunden, zum Abruf via Internet und Handy.

erfolgt die Ausstrahlung der „tagesschau“ in 16:9. Weiterhin entstand die digitale Version namens „tagesschau“ in 100 Sekunden, zum Abruf via Internet und Handy. Im Dezember 2010 startete die kostenlose „tagesschau“-App. Sie erhielt 2012 den Publikumspreis des Grimme Online Awards sowie den Eyes & Ears Award.

startete die kostenlose „tagesschau“-App. Sie erhielt 2012 den Publikumspreis des Grimme Online Awards sowie den Eyes & Ears Award. Seit April 2014 wird die „tagesschau“ aus dem aktuellen „tagesschau“-Studio in HD gesendet. Bildhintergrund ist eine 19 Meter lange Medienwand, die von der Rückseite aus mit sieben Projektoren bespielt wird.

wird die „tagesschau“ aus dem aktuellen „tagesschau“-Studio in HD gesendet. Bildhintergrund ist eine 19 Meter lange Medienwand, die von der Rückseite aus mit sieben Projektoren bespielt wird. Von 16. November 2015 bis Oktober 2019 wurde die „tagesschau“ in 100 Sekunden zusätzlich in englischer und arabischer Sprache produziert und war im Internet abrufbar.

wurde die „tagesschau“ in 100 Sekunden zusätzlich in englischer und arabischer Sprache produziert und war im Internet abrufbar. Seit dem 11. April 2016 wird die 20-Uhr-„tagesschau“auch im BR Fernsehen gezeigt. Grund dafür war die Beliebtheit der „tagesschau“ im BR-Sendegebiet. Die im BR gesendete „tagesschau“ hat allerdings eine andere Wettervorhersage.

„tagesschau“ – ihr Marktanteil

Im Jahr 2015 erreichte die mit Abstand meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen im Durchschnitt 9,11 Millionen Zuschauer im Ersten, den Dritten Programmen der ARD, auf 3sat, Phoenix und „tagesschau“24. Der Marktanteil der Hauptausgabe um 20 Uhr lag 2015 bei 32,7 %. 2014 waren es 8,9 Millionen Zuschauer gewesen, der Marktanteil lag 2014 bei 31,9 %. Im Ersten kam die „tagesschau“ auf durchschnittlich rund fünf Millionen Zuschauer. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2015 die Heute-Nachrichten im ZDF von durchschnittlich 3,60 Millionen Zuschauern gesehen. An dritter Stelle lag 2015 RTL aktuell um 18:45 Uhr mit 3,14 Millionen Zuschauern im Schnitt. Die “tagesschau“erreichte damit im Ersten sowie zeitgleich in mehreren Dritten Programmen, auf 3sat, Phoenix und „tagesschau“24 mehr Zuschauer als die Hauptnachrichten von ZDF, RTL und Sat.1 zusammen. Einen weiteren Aufschwung nach oben erfuhr die 20 Uhr-„tagesschau“ aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland – durchschnittlich 11,77 Millionen Zuschauer sahen die Sendung. Das entspricht einem Marktanteil von 39,5 Prozent, zwei Millionen mehr Zuschauern als 2019 und ist der höchste seit Messung des gesamtdeutschen Fernsehverhaltens (1990) gemessene Wert. Besonders viele Zuschauer waren in den sogenannten „Lockdown“-Monaten zu verzeichnen.

„tagesschau“ – die Sendezeiten

Heute laufen im TV alle „tagesschau“-Ausgaben in der ARD. Die Hauptausgabe um 20 Uhr ist außerdem auch bei den Dritten Sendern BR, hr, NDR, rbb, SR, SWR, WDR und Radio Bremen TV zu sehen. Außerdem läuft sie bei Phoenix, 3sat, „tagesschau“24 und ARD-alpha. Die „tagesschau“ läuft mehrmals am Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten und mit unterschiedlichen Längen. Die Sendezeiten im Detail:

05.30 - 8.30 Uhr (jede halbe Stunde während des Morgenmagazins)

09.00 - 09.05 Uhr

12.00 - 12.15 Uhr

14.00 - 14.10 Uhr

15.00 - 15.10 Uhr

16.00 - 16.10 Uhr

17.00 - 17.15 Uhr

20.00 - 20.15 Uhr (Hauptausgabe)

Zwischen 1 und 5.30 Uhr gibt es zwei weitere kurze Nachtausgaben. Während der Tagesthemen ist ein Nachrichten-Block mit einem „tagesschau“-Sprecher zu sehen. Am Samstag läuft die „tagesschau“ in der Regel um 9.50, 12, 12.52 oder 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr. Außerdem gibt es zwei bis drei kurze Nachtausgaben. An Sonntagen wird die „tagesschau“ tagsüber normalerweise zu diesen Zeiten ausgestrahlt: 10, 12, 14, 18 und 20 Uhr.

„tagesschau“ – die Sprecherinnen und Sprecher

Unverwechselbar ist die „tagesschau“ insbesondere durch ihre Sprecher und Moderatoren, die eine intensive Ausbildung und Sprecherziehung genossen haben und eine langjährige Erfahrung vor der Kamera mitbringen. Viele Sprecher und Moderatoren sind durch ihre Arbeit für ARD-aktuell längst sehr populär geworden und deshalb häufig auch außerhalb des ARD-Studios im Fernsehen präsent – etwa als Moderatoren von Magazinen, Galas oder Talkshows. Diese Personen sind die aktuellen Sprecherinnen und Sprecher der „tagesschau“ um 20 Uhr:

Jens Riewa: Einstiegsjahr 1994; Sprecher der Hauptausgabe seit 1995

Einstiegsjahr 1994; Sprecher der Hauptausgabe seit 1995 Susanne Daubner: Einstiegsjahr 1999; Sprecher der Hauptausgabe seit 1999

Einstiegsjahr 1999; Sprecher der Hauptausgabe seit 1999 Thorsten Schröder: Einstiegsjahr 1999; Sprecher der Hauptausgabe seit 2007

Einstiegsjahr 1999; Sprecher der Hauptausgabe seit 2007 Judith Rakers: Einstiegsjahr 2005; Sprecher der Hauptausgabe seit 2008

Einstiegsjahr 2005; Sprecher der Hauptausgabe seit 2008 Linda Zervakis: Einstiegsjahr 2010; Sprecher der Hauptausgabe seit 2013

Einstiegsjahr 2010; Sprecher der Hauptausgabe seit 2013 Constantin Schreiber: Einstiegsjahr 2017; Sprecher der Hauptausgabe seit 2021

Einstiegsjahr 2017; Sprecher der Hauptausgabe seit 2021 Julia-Niharika Sen: Einstiegsjahr 2018; Sprecher der Hauptausgabe seit 2021

Moderatoren der „tagesthemen“ sind:

Caren Miosga

Ingo Zamperoni

Aline Abboud

Ellen Ehni

Für das „nachtmagazin“ verantwortlich sind:

Susanne Stichler, Moderatorin

Thorsten Schröder, Sprecher und Moderator

Kirsten Gerhard, Sprecherin und Moderatorin

Constantin Schreiber, Sprecher und Moderator

Für den digitalen Informationskanal der ARD „tagesschau24“ verantwortlich sind:

Gerrit Derkowski, Sprecher und Moderator

Kirsten Gerhard, Sprecherin und Moderatorin

Karolin Kandler, Sprecherin und Moderatorin

Michail Paweletz, Sprecher und Moderator

Constantin Schreiber, Sprecher und Moderator

André Schünke, Sprecher und Moderator

Julia-Niharika Sen, Sprecherin und Moderatorin

Tarek Youzbachi, Sprecher und Moderator

„tagesschau“ – die Auszeichnungen:

1987: Goldene Kamera Beste Fernsehdame 1. Platz für Dagmar Berghoff

1997: Goldenes Kabel Publikumspreis in Silber für die beste Nachrichtensendung

2000: Deutscher Comedypreis Sonderpreis für unfreiwillige Komik

2003: Bayrischer Filmpreis Sonderpreis für die Redaktionen in 50 Jahren

2012: Grimme Online Award für die „tagesschau“-App

2014: 1. Preis des Internationalen Eyes & Ears Awards für das neue ARD-aktuell- bzw. „tagesschau“-Studio in der Kategorie Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design/Szenenbild

2014: 1. Preis des Internationalen Eyes & Ears Awards für die Grafiken und Animationen von ARD-aktuell in der Kategorie Bestes Informations- oder Nachrichtendesign

2016: 2. Preis des Internationalen Eyes & Ears Awards für die „tagesschau“ auf Instragram in der Kategorie Bestes Informations- oder Nachrichtendesign

2020: Fernsehpreis für „tagesschau“, tagesthemen und ARD EXTRA – für hervorragende Leistungen in der Corona-Berichterstattung