Baerbock-Zwilling in ARD-Tagesschau entdeckt - Zuschauer „komplett verwirrt“

Von: Julia Hanigk

Susanne Daubner und Annalena Baerbock sehen sich zum Verwechseln ähnlich. © Screenshot ARD/Tagesschau 12.02.2022, 20 Uhr

In der „Tagesschau“ moderiert Susanne Daubner einen Videobeitrag mit Außenministerin Annalena Baerbock an. Die beiden sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich.

Hamburg - Eigentlich ist es eine „Tagesschau*“-Sendung wie immer, die Susanne Daubner am 12. Februar 2022 zur Hauptausgabe um 20 Uhr moderiert. Die 59-Jährige präsentiert im lila Kleid für eine Viertelstunde die wichtigsten Nachrichten des Tages in der ARD. Doch den Zuschauern sticht diesmal ein Detail ins Auge, das für Lacher im Netz sorgt.

„Tagesschau“ (ARD): Baerbock reist im lila Outfit nach Ägypten - eine derzeit wohl begehrte Kleidungsfarbe

Eines der Hauptthemen an diesem Abend: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beendete ihre Nahostreise mit einem Besuch in Ägypten*. Zur Ankündigung des Beitrags in der „Tagesschau“ wurde hinter Daubner ein Bild von Baerbock im Gespräch mit Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi eingeblendet.

Thema der Unterredung waren die Waffenexporte Deutschlands nach Ägypten, die in Zukunft stärker von der Menschenrechtslage abhängig sein* sollen. Ausnahmen von einer „restriktiven Politik“ solle es nur in begründeten Einzelfällen und nach sorgfältiger Prüfung geben, sagte Baerbock in Kairo.

„Tagesschau“ (ARD): Zuschauer sehen plötzlich doppelt - „Zufall?“

Viele Zuschauer bemerkten neben dem Inhalt aber noch ein ganz anderes Detail bei dem Beitrag der Nachrichtensendung. Denn auch Annalena Baerbock trug ein lila Kleid bei ihrem Staatsbesuch! Zusammen mit ihren Frisuren wirkten Baerbock auf dem Bild im Hintergrund und Daubner als Moderatorin* im Vordergrund wie das doppelte Lottchen mit ordentlich Verwechslungspotenzial.

„Sehr ähnliche Farbe. Zufall?“, fragte beispielsweise jemand in die Runde. „Who wore it better?“, machte sich jemand anderes lustig. „Komplett verwirrt“ war ein weiterer Twitter-Nutzer von diesem gleichen Outfit. Und ein User fragte sich: „Sind Susanne und Annalena etwa Zwillinge?“

Eine Person versuchte sich das Ganze gleich mit tieferer Bedeutung zu erklären: „Lila hat generell mehrere Bedeutungen. Die Farbe wird im Zusammenhang mit Magie und Spiritualität gesehen, aber auch als Farbe der Macht oder Extravaganz. Auch Unnahbarkeit kann ein lilafarbenes Kleidungsstück nahebringen." Ob Zufall oder als kleiner ironischer Gag gemeint - tragen können das Outfit beide jedenfalls hervorragend. (jh)