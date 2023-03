Taipeh: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger in Taiwan angekommen

Bettina Stark-Watzinger (Bild) will in Taiwan unter anderem mit Regierungsmitgliedern und Wissenschaftlern sprechen. © IMAGO/Jens Schicke

Am Dienstag ist Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in der Inselrepublik Taiwan eingetroffen.

Taipeh - Auf dem Programm des zweitägigen Besuchs in der demokratischen Inselrepublik stehen unter anderem Treffen mit Regierungsmitgliedern und Wissenschaftlern. «Mir liegt viel daran, die bestehende Kooperation in Wissenschaft, Forschung und Bildung zu stärken und auszubauen», sagte die in Frankfurt am Main geborene FDP-Politikerin nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Taipeh. Im Zentrum der Reise stehe deshalb der intensive Austausch über die Zukunftsthemen Halbleiterforschung, Grüner Wasserstoff und Batterieforschung. «Sie sind für Deutschland und Taiwan gleichermaßen wichtig und Grundlage für Wachstum und Wohlstand.»

Stark-Watzinger wird etwa Gespräche mit Wissenschafts- und Technologieminister Tsung-Tsong Wu und Digitalministerin Audrey Tang führen. Ihr Besuch ist der hochrangigste von deutscher Seite in Taiwan seit 1997. Der Inselstaat betrachtet sich selbst als unabhängig. Aus der Sicht Chinas gehört Taiwan allerdings zur Volksrepublik. Besuche westlicher Politiker werden stets kritisiert. Die chinesische Botschaft in Berlin hatte vorab ihr «großes Missfallen» über die Reise zum Ausdruck gebracht. Das Bundesbildungsministerium betonte, dass es sich um einen «Fachbesuch» handele.

Die Reise beschränkt sich auf Treffen im Forschungs- und Wissenschaftsbereich. Politische Gespräche etwa mit der in Taipeh geborenen Präsidentin der Insel, Tsai Ing-wen, oder mit Außenminister Joseph Wu sind dem offiziellen Besuchsprogramm zufolge nicht geplant. Die FDP-Politikerin reiste per Linienflug an und wird vom Vorsitzenden des Forschungsausschusses des Bundestages, Kai Gehring (Grüne), begleitet. (dpa)