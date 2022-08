Taiwan-Besuch Pelosis: China droht mit „Bestrafung“

Chinas Außenminister Wang Yi © IMAGO / SNA

Wegen des Taiwan-Besuchs der US-Politikerin Nancy Pelosi hat China den USA gedroht.

Peking in China - Außenminister Wang Yi warf den USA am Mittwoch vor, die chinesische Souveränität "unter dem Deckmantel der sogenannten 'Demokratie'" zu missachten. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagte Wang am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Taiwan bezeichnete er als "Farce".

Pelosis Taiwan-Besuch überschattet das Asean-Treffen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Ursprünglich wollten sich die Außenminister mit der Lage in Myanmar befassen. Stattdessen dürfte sich ihr Augenmerk nun auf den chinesischen Außenminister Wang Yi und seinen US-Amtskollegen Antony Blinken richten, die mit den Asean-Vertretern in Phnom Penh über die regionale Sicherheit sprechen wollten.

Kambodschas Vize-Außenminister Kung Phoak sagte vor Journalisten, der Asean-Block wolle mit dafür sorgen, "dass die Situation in Taiwan stabil bleibt, nicht zu einem Konflikt führt und die politischen Spannungen zwischen allen betroffenen Parteien nicht eskalieren". An dem mehrtägigen Asean-Treffen wollten auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilnehmen. ans/cp