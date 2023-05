Greift China 2025 an? „Für Taiwan ist es zwei Minuten vor zwölf“

Teilen

Taiwanische Soldaten bei einer Übung im Januar: Das Land rüstet sich für einen chinesischen Angriff. © Daniel Ceng Shou-Yi/Imago

Wann macht China Ernst – und greift Taiwan an? Eine Expertin glaubt, dass es schon 2025 so weit sein könnte.

München – Xi Jinping macht sich gar nicht erst die Mühe, seine Ambitionen zu verbergen. „Taiwan ist Chinas Taiwan“, erklärte der chinesische Staats- und Parteichef im vergangenen Oktober. Der Inselstaat solle möglichst friedlich mit dem Festland „wiedervereinigt“ werden, fuhr Xi fort. „Aber wir werden niemals versprechen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten.“ Und erst vor wenigen Tagen sagte General Tan Fei, der auch Sprecher von Pekings Verteidigungsministerium ist, dass die Armee seines Landes „die Ausbildung von Soldaten und die Vorbereitung zum Krieg verstärkt“.

Nur: Ob und wann China wirklich den Befehl zum Angriff gibt, ist völlig unklar. May-Britt Stumbaum vom Center for Intelligence and Security Studies (CISS) der Universität der Bundeswehr München glaubt jedoch: „Für Taiwan ist es zwei Minuten vor zwölf.“

Entscheidend für die Zukunft des demokratisch regierten Landes seien die kommenden zwei Jahre, sagte Stumbaum im Interview mit dem Münchner Merkur. Peking wolle zunächst die Präsidentschaftswahlen abwarten, bei denen im kommenden Januar ein Nachfolger für die scheidende Amtsinhaberin Tsai Ing-wen gewählt wird. Chinas Führung hoffe auf einen Sieg der eher Peking-freundlichen Kuomintang und versuche schon jetzt alles, um auf die Wahlen Einfluss zu nehmen.

„China wird seine Einschüchterungsversuche gegen Taiwan verstärken“

Sollte aber doch Tsais Fortschrittspartei gewinnen, „dann wird Xi Jinping versuchen, Fakten zu schaffen“, so Stumbaum. „China wird seine Einschüchterungsversuche so lange verstärken, bis die Taiwaner schließlich sagen: Besser, wir begeben uns unter die Kontrolle Pekings, als einen Krieg zu riskieren.“

Noch ist offen, wie die Wahl ausgehen wird. Dass sich die große Mehrheit der Taiwaner nie freiwillig in die Arme Pekings begeben wird, gilt aber als ausgemacht. Also doch ein Krieg?

Stumbaum glaubt, dass China im Januar 2025 angreifen könnte. Denn dann findet in den USA nach der Präsidentschaftswahl möglicherweise ein Machtwechsel statt, der die Regierung in Washington wochenlang lähmen könnte. Zudem sei es im Winter einfacher, die Taiwan-Straße zu überqueren. „Außerdem findet das chinesische Neujahrsfest 2025 im Januar statt. Dann reisen Hunderte Millionen Menschen durchs ganze Land, sodass man große Truppenverlegungen vom Satelliten aus kaum erkennen würde.“

Greifen die USA in den Konflikt zwischen China und Taiwan ein?

Laut Stumbaum würden die USA im Falle eines Angriffs auf Taiwan eingreifen, nicht zuletzt aus geopolitischen Überlegungen. Denn noch können Chinas U-Boote, die im seichten Gewässer vor der Insel Hainan stationiert sind, nicht unentdeckt in den Pazifik auslaufen. Vor der Ostküste Taiwans hingegen geht es steil hinab in die Tiefsee. „Wenn China Taiwan kontrollieren würde, könnten chinesische U-Boote von dort aus unentdeckt abtauchen – und erst vor San Francisco wieder an die Oberfläche kommen“, so Stumbaum. Für die Amerikaner „ein zweites Pearl Habor“, das es auf jeden Fall zu verhindern gilt. (sh)