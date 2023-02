USA trainieren offenbar Kontakt mit China-Kampfjets - „Sind nicht mehr das einzige ‚Big Kid‘“

Von: Patrick Mayer

Ein Tarnkappenjäger „Chengdu J-20“ der chinesischen Streitkräfte. (Archivfoto) © IMAGO / China Foto Press

Die US Air Force lässt ein Geschwader mögliche Gefechte mit chinesischen Tarnkappen-Jägern proben. Laut einem amerikanischen General kam es schon zu einer Begegnung.

München - China und Taiwan - ein Krisenherd, auch auf globaler Ebene. Schutzmacht Taiwans sind die USA. Deren Luftwaffe trainiert mit Kampfjets vom Typ F-35 Lightning offenbar mögliche Zusammenstöße mit den modernen chinesischen Tarnkappen-Jägern Chengdu J-20. Das geht aus einem Bericht des Air Force Operational Test and Evaluation Center (AFOTEC) hervor.

Nicht nur wegen Taiwan: Spannungen zwischen den USA und China

Die Gemengelage ist ohnehin brisant. Aktuell heizen chinesische Spionage-Ballons an der Pazifikküste der USA den Konflikt zwischen Peking und Washington an. Es ist der nächste Schritt in der Eskalationskette. Ein Rückblick: US-Präsident Joe Biden hatte im September 2022 zugesichert, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs mit amerikanischen Truppen zur Hilfe kommen zu wollen.

Ende Oktober 2021 hatte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bestätigt, dass sich amerikanische Soldaten als Ausbilder auf der Insel befinden. Im Januar 2023 erklärte dann der US-Luftwaffengeneral Michael Minihan, dass er mit einem Einmarsch der Volksrepublik China in Taiwan 2025 rechne. „Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden“, schrieb Minihan in einem Memorandum, über das zuerst der TV-Sender ABC News berichtet hatte.

Taiwan-Konflikt: US-Präsident Joe Biden warnt China vor Einmarsch

Die Amerikaner bereiten sich offenbar auf alle möglichen Szenarien vor. So hatte die US Air Force (USAF) im Juni 2022 das 65th Aggressor Squadron (AGRS) auf der Nellis Air Force Base (AFB) in Nevada laut der offiziellen Website des Militärstützpunktes reaktiviert. Zwischen 2014 und 2022 war das Geschwader nicht aktiv, das mögliche Bedrohungstaktiken durch Tarnkappen-Jäger konkurrierender Staaten in sogenannten Red-Flag-Übungen simuliert.

Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden.

US Air Force: Erste Begegnung zwischen F-35 der USA und chinesischer Chengdu J-20

Wie das AFOTEC Ende Januar auf seiner Website berichtete, wurde in diesem Zusammenhang jetzt Brigade-General Trey „Lou“ Rawls als erster US-Pilot auf der fünften Generation des Kampfjets F-35A Lightning II zertifiziert. „Wir müssen sicherstellen, dass wir mit unseren Gegnern Schritt halten und sie übertreffen“, sagte Rawls demnach.

Zuvor hatte der Befehlshaber der Pacific Air Forces, General Kenneth Wilsbach, erklärt, dass eine F-35 der USAF und eine Chengdu J-20 der Luftstreitkräfte der Volksrepublik China (PLAAF) ihre allererste „Begegnung“ hatten. Der 59-jährige Wilsbach tat dies bei einer Diskussion am Mitchell Institute for Aerospace Studies, die auf YouTube veröffentlicht wurde.

Ostchinesisches Meer Das Ostchinesische Meer liegt zwischen dem chinesischen Festland im Westen, Südkorea im Norden, den südwestlichen Teilen Japans im Osten und Taiwan im Süden. Im November 2013 hatte die VR China eine Air Defense Identification Zone über dem 1,25 Millionen Quadratkilometer großen Ostchinesischen Meer deklariert. Aus Gründen der militärischen Luftverteidigung müssen sich durchquerende Flugzeuge identifizieren und ihre Koordinaten bekanntgeben.

„Es ist noch ein bisschen früh, um zu sagen, was sie mit der J-20 vorhaben, also haben wir wirklich nur (amerikanische, d. Red.) Luftüberlegenheit gesehen“, sagte Wilsbach mit Blick auf die chinesische Maschine. „Aber wir merken, dass sie damit ziemlich gut fliegen. Kürzlich hatten wir - ich würde es nicht als Verlobung bezeichnen - eine relativ enge Annäherung einer J-20 und unserer F-35 im Ostchinesischen Meer. Wir sind relativ beeindruckt von der Flugkontrolle der J-20“, erzählte der General im März 2022.

Wegen Kampfflugzeugen Chinas: USA testen mit Tarnkappenjägern der fünften Generation

„Aufgrund der wachsenden Bedrohung durch die Entwicklung von Kampfflugzeugen der fünften und sechsten Generation durch die VR China müssen wir heute einen Teil unserer Flugzeuge der fünften Generation (...) einsetzen, um Fähigkeiten des Gegners der fünften Generation replizieren“, erklärte General Mark Kelly, Commander Air Combat Command, während der Reaktivierung des 65th AGRS: „Gerade, weil wir diese glaubwürdige Bedrohung haben, muss es professionell gemacht werden, wenn wir einen Gegner der fünften Generation replizieren.“

Tarnkappen-Kampfjet der US Air Force: die F-35 Lightning. © IMAGO / ZUMA Wire

USA und China: Politischer Konflikt zwischen Washington und Peking spitzt sich zu

Die F-35 könne durch Missionsplanungssoftware dafür „gewünschte rote Luftflugzeuge“ nachbilden, schreibt die US Air Force in ihrem Bericht zur Zertifizierung Rawls.

Die Herausforderung besteht dem Piloten zufolge darin, „dass wir in Bezug auf Technologie nicht mehr das einzige große Kind im Block sind“. Deshalb werde „unermüdlich nach Lösungen“ gesucht, „die es uns ermöglichen, weiterhin einen Vorteil zu genießen“, erklärte er. Und während in Nevada Kampfjet-Szenarien trainiert werden, spitzt sich der politische Konflikt zwischen Washington und Peking weiter zu. (pm)