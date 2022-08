China simuliert wohl Angriff auf Taiwan - führender Raketenbeamter von Taipeh tot aufgefunden

Von: Bedrettin Bölükbasi

Chinas militärische Aktionen in der Nähe von Taiwan spitzen sich zu. Taipeh zufolge simuliert Peking einen Angriff auf die Insel. Der News-Ticker.

München - Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sorgte mit ihrem Besuch in der demokratisch selbstregierten Insel Taiwan für großes Aufsehen in China. Peking betrachtet die Insel als eigenes Territorium und somit eine innere Angelegenheit. Pelosis Besuch wurde daher als „Verletzung der chinesischen Souveränität“ wahrgenommen.

China führt Militärmanöver um Taiwan durch - Taipeh wirft Peking „Angriffssimulation“ vor

Als Reaktion startete Chinas „Volksbefreiungsarmee“ (PLA) Militärmanöver in sechs Gebieten um die Insel. Nach Einschätzung des taiwanischen Militärs hat China bei diesen Manövern nun einen Angriff auf die Insel „simuliert“. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh berichtete, operierten zahlreiche Militärflugzeuge und Kriegsschiffe am Morgen in der Nähe Taiwans.

Einige von ihnen hätten die inoffizielle, aber meist von beiden Seiten respektierte „Medianlinie“ in der Mitte der Taiwanstraße überquert, die das Festland und die Insel trennt. Als Reaktion habe Taiwans Militär Flugzeuge sowie Warnungen über Funk geschickt und Raketenabwehrsysteme mobilisiert, um die chinesischen Militärmaschinen zu verfolgen. Chinesische Flugzeuge dringen regelmäßig in die Luftverteidigungszone der Insel ein.

Taiwanischer Beamter im Hotel tot aufgefunden - er war für die Raketenproduktion zuständig

Indes wurde der für die Raketenproduktion des Inselstaates zuständige hohe taiwanische Beamte Ouyang Lixing in einem Hotel im Süden von Taiwan tot aufgefunden. Dies berichtete die britische Zeitung The Guardian unter Berufung auf taiwanische Medien. Todesursache des Wissenschaftlers sei dabei ein Herzinfarkt, hieß es. Behörden zufolge sei kein äußeres Einwirken festgestellt worden. Der Beamte soll laut seiner Familie an einer Herzkrankheit gelitten haben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Der 57-jährige Lixing war der stellvertretende Leiter des militärischen „Chung-Shan Instituts für Wissenschaft und Technologie“. Dort leitete er mehrere Projekte für die Produktion von Raketen für die taiwanische Armee.

Die Lage um Taiwan spitzt sich also weiter zu. Ein Experte erklärte gegenüber Merkur.de, was eine Eskalation des Taiwan-Konfliktes für Deutschland bedeuten würde. Wie kam es überhaupt zu den Spannungen im fernen Osten? Der Hintergrund zum Taiwan-China-Konflikt.