Jetzt mischt sich Lawrow in Taiwan-Konflikt ein - und zieht Vergleich zu „ukrainischer Situation“

Genaugenommen ist dann die ganze Erde ein Land, lediglich durch Wasser getrennt. Wem also gehört dieses ganze Land?

In Taiwan wollen die Menschen freiheitlich leben ohne die Bevormundung, die die Rotchinesen in der Diktatur der KP Chinas ertragen müssen. Ist das so schwer zu verstehen?

Fragen Sie die Taiwanesen, wie sie leben wollen. Sie geben bereits die Antwort!