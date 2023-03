Taliban: Doha-Abkommen jährt sich

Das Doha-Abkommen stellte einen Wendepunkt im Krieg mit den Taliban dar. © via IMAGO

In Afghanistan feierten die Taliban den dritten Jahrestag des Doha-Abkommens.

Kabul - Im Präsidentenpalast der Hauptstadt Kabul trafen sich hochrangige Vertreter der militanten Islamisten, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind. Mit der Niederlage des Westens hätten die Taliban in Afghanistan einen «Weltkrieg» gewonnen, so ein Taliban-Minister bei der Veranstaltung.

Das Doha-Abkommen, das die USA und die Taliban am 29. August 2020 gemeinsam unterzeichneten, regelte den Rückzug aller Truppen der USA und derer Verbündeten aus Afghanistan. Im Gegensatz sollten die Taliban zusagen, dass Afghanistan künftig kein Rückzugsort für terroristische Gruppen werde.

Nach Ansicht vieler internationaler Experten war das Doha-Abkommen ein entscheidender Wendepunkt im Krieg mit den Taliban, der mit dem Kollaps der alten, afghanischen Regierung endete. Nach dem Abkommen hätten die Taliban entscheidende Gebietsgewinne in Afghanistan verzeichnen können, so der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister des Landes Tamim Asey. Für die afghanische Armee, die jahrelang mit hohen Verlustzahlen gegen die Taliban kämpfte und durch Korruption in den höheren Ränge ohnehin geschwächt war, sei der Vertrag ein herber Rückschlag in der Kampfmoral gewesen.

Asey weist darauf hin, dass das Abkommen auf ein Jahr fiel, in dem täglich mehr als 240 afghanische Soldaten pro Tag getötet oder verwundet wurden. «Den Amerikanern war klar, dass der Kollaps der Regierung definitiv stattfinden wird» und die afghanische Armee allein nicht gegen die Taliban ankommen könne, so Tasey. Trotzdem sei der amerikanische Rückzug beschlossen worden. (dpa)