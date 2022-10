Estland: Finanzministerin Pentus-Rosimannus legt Amt nieder

Estlands Finanzministerin Kate Pentus-Rosimannus © IMAGO/Tairo Lutter

Kate Pentus-Rosimannus, Estlands Finanzministerin, hat am Dienstag ihren Rücktritt aus der Politik angekündigt.

Tallinn - «Heute ziehe ich den Schlussstrich unter eine 19-jährige Etappe in meinem Leben. Ich beende meine Tätigkeit in der estnischen Politik», schrieb die 46-jährige Kassenhüterin des baltischen EU- und Euro-Landes auf Facebook. «Ich trete von meinem Amt als Finanzministerin zurück, um Platz zu machen für bei den kommenden Wahlen antretende Kandidaten und mich auf das Amt als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs vorzubereiten.»

Pentus-Rosimannus war im September von der Regierung in Tallinn als Vertreterin Estlands beim Europäischen Rechnungshof nominiert worden. Die Entscheidung war in dem Baltenstaat wegen des Nominierungsprozesses und Fragen über ihre Eignung für die Position kontrovers diskutiert worden. Die Politikerin der wirtschaftsliberalen Reformpartei war seit Januar 2021 estnische Finanzministerin. In früheren Regierungen war sie auch bereits einmal Umweltministerin und Außenministerin.

Die in Tallinn geborene Regierungschefin Kaja Kallas nahm den Rückzug ihrer Parteikollegin mit Bedauern an. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. In Estland werden Minister vom Staatspräsidenten auf Vorschlag des Regierungschefs ernannt und entlassen. (dpa)