ARD-Sendung deckt deutsches Russland-Versagen auf: Oligarchen entkommen Sanktionen

Die Sanktionierung russischer Oligarchen macht in Deutschland Probleme. Die Bundesregierung richtet deshalb eine Task Force ein. (Archivbild) © Michael Kappeler/ dpa

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg verhängte die EU Sanktionen über Russland. Experten kritisieren die Umsetzung in Deutschland. Eine Task-Force soll Abhilfe schaffen.

Berlin - Angesichts des eskalierten Ukraine-Konflikts erließ die Europäische Kommission am 28. Februar Sanktionen gegen Russland. Wie ein ehemaliger Ministerpräsident Putins nun erzählt, scheint der Präsident von den Sanktionen sogar geschockt. Betroffen sind neben Putin Politiker, Geschäftsleute und russische Oligarchen. Doch letztere scheinen den Sanktionen vor allem in Deutschland zu entkommen: Experten kritisieren die Umsetzung der Sanktionsliste hierzulande.

Ukraine-Krieg: Russische Oligarchen entziehen sich Sanktionen in Deutschland

Laut einem Bericht der BR-Sendung „report München“, die auch in der ARD ausgestrahlt wurde, konnten viele Oligarchen und Vertraute Wladimir Putins ihr Vermögen in Deutschland bislang vor den Behörden sichern. Der Multimilliardär Alexej Mordaschow konnte seine Aktien des Tui-Konzerns nach der Sanktionierung an ein Unternehmen verkaufen. Wie die FAZ berichtet, wurde später bekannt, dass dieses seiner Frau Marina gehört.

Andere russische Milliardäre sichern sich ihr Vermögen durch Briefkastenfirmen: Der russische Oligarch Usmanow soll am Tegernsee mehrere Villen besitzen. Einfrieren können die Behörden sein Vermögen am Tegernsee aber nicht: Wie „report München“ berichtet, ist der offizielle Inhaber eine Briefkastenfirma.

EU-Sanktionen gegen Russland: Fehlende Transparenz und Zuständigkeitschaos verhindern Durchsetzung

Deutsche Behörden haben damit kaum Möglichkeiten, die Sanktionen durchzuführen. Finanzexperten kritisieren das deutsche System. Sebastian Warnemünde, Experte für Politik und Sicherheitsfragen, erklärte dem BR, dass die Umsetzung der Sanktionen hierzulande oft schwer vorangehe: „Weil wir ja auch den Zeitverzug haben zwischen dem, was in den Handelsregistern drinsteht und dem, wo die Beteiligungen dann gerade sind“, argumentiert der Politikberater.

Das Problem liegt zum einen in der fehlenden Transparenz. „Der Aufwand hier Transparenz zu schaffen ist enorm“, so Warnemünde. In anderen europäischen Ländern stellt dies kein Problem dar. Die italienische Finanzpolizei zum Beispiel greift härter durch als deutsche Behörden: Durch ein aufwändiges System, bei dem verschiedene Datenbanken miteinander abgeglichen werden, kann sie die Vermögenswerte feststellen. Hier werden zum Beispiel auch Daten zum Wohnsitz der Vermögenden abgeglichen.

Reaktion auf Ukraine-Krieg: Deutschland setzt Task Force zur Sanktionierung ein

Der Geldwäscheexperte Konrad Duffy meint, Deutschland solle sich am Beispiel Italien orientieren. „Das Problem ist, dass wir hier in den letzten Jahren verschlafen haben“, sagte Duffy dem BR. Hierzulande fehle es deshalb an den Strukturen, um die Vermögen zuordnen zu können. Ein weiteres Problem: Da zahlreiche Behörden an den Sanktionierungen im Ukraine-Krieg beteiligt sind, scheinen Verantwortlichkeiten zwischen den Behörden teilweise unklar zu sein.

Auch die Bundesregierung ist sich dessen bewusst: Bundeskanzler Olaf Scholz richtete deshalb eine Task Force im Kanzleramt ein, um die lückenlose Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland sicherzustellen. Die Sondereinheit stehe unter Federführung der Ministerien für Finanzen und Wirtschaft und werde auch Ansprechpartner für die internationale Zusammenarbeit in der Sanktionspolitik sein, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag (14. März) in Berlin. (sf/ AFP)