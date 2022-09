Putin im Luxus-Urlaub? Nach Teilmobilisierung soll Russlands Machthaber Moskau verlassen haben

Von: Markus Hofstetter

Während seine Soldaten für ihn sterben, soll Wladimir Putin sich heimlich eine Auszeit in einem Luxusanwesen gönnen. Die Öffentlichkeit soll mit vorproduzierten Videos getäuscht werden.

Update vom 26. September, 16.14 Uhr: Der Kremlchef ist offenbar aus seinem kolportierten Luxus-Urlaub zurück. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass traf sich Wladimir Putin auf seinem Sommersitz nahe Sotschi mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko.. Die beiden sollen dabei über die wehrpflichtigen russischen Männer gesprochen haben, die seit der angekündigten Teilmobilmachung die Flucht aus Russland antreten.

Erstmeldung vom 26. September: Moskau - Für Waldimir Putin läuft der Ukraine-Krieg schon lange nicht mehr so wie geplant. Die laufende ukrainische Gegenoffensive zeigt Erfolge, die Verluste der russischen Armee sind hoch. Eine Antwort des Kreml-Chefs darauf war eine Teilmobilmachung, 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden.

Putin soll in Luxus-Datscha Urlaub machen: Auszeit soll eine Wochen dauern

Doch während seine Soldaten ihren Dienst tun, soll sich Putin in einem seiner Luxusanwesen erholen. „Nach der Ankündigung der Mobilisierung in Russland ging Präsident Wladimir Putin in den Urlaub“, schreibt die unabhängige Journalistin Farida Rustamowa in einem Beitrag auf ihrem Telegram-Kanal.

In diesem Standbild aus einem vom Pressedienst des russischen Präsidenten veröffentlichten Video verkündet Wladimir Putin am 21. September 2022 die Teilmobilmachung. War das eine „Konserve“? © picture alliance/dpa/Russian Presidential Press Service/AP

Rustamowa bezieht sich dabei auf drei Quellen, die mit dem Zeitplan Putins vertraut sein sollen. Demnach wurde der Beitrag, in dem Putin am Mittwoch (21. September) um 9 Uhr die Teilmobilmachung verkündet, nicht live übertragen, sondern davor aufgenommen. Am selben Tag besuchte Putin in Weliki Nowgorod eine Schule und ein Konzert. Gleich danach soll er seinen Urlaub angetreten haben, der mindestens eine Woche dauern soll.

Putin soll in Luxus-Datscha Urlaub machen: Öffentlichkeit soll mit „Konserven“ getäuscht werden

Doch Putins Auszeit „mit Leib und Seele“ soll in der Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Deswegen wurden laut Rustamowas Informanten davor zahlreiche Videos aufgenommen, die sie als „Konserven“ bezeichnet. Diese sollen zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht werden und so den Eindruck erwecken, dass Putin im Kreml seiner Arbeit nachgeht.

Rustamowa nennt auch einen Hinweis, aus dem man schließen könnte, dass Putin sich derzeit nicht im Kreml aufhält. Am Freitag kam er nicht zum Z-Konzert im Zentrum Moskaus, um die Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine zu unterstützen. Laut seinem Pressesprecher Dmitry Peskov war der angebliche Grund seine Arbeit im Kreml.

Putin soll in Luxus-Datscha Urlaub machen: Spa-Bereich wartet mit Kryokammer, Schlammbad und Floatbecken auf

Als erste „Konserve“ soll ein Treffen Putins mit Witali Mutko ausgestrahlt worden sein. Auch ein am Freitag auf der Kreml-Website veröffentlichtes Video über ein Treffen mit Mitgliedern des Sicherheitsrates könnte laut Rustamowas Informanten eine Aufzeichnung gewesen sein.

Doch ganz scheint der Diktator nicht entspannen zu können. Denn am Donnerstag und Freitag führte er Telefongespräche mit dem Präsidenten von Turkmenistan und dem Kronprinzen von Saudi-Arabien.

Das Urlaubsdomizil Putins soll einer der Quellen zufolge seine Luxus-Datscha in Waldai in der Oblast Nowgorod rund 400 Kilometer nordwestlich von Moskau sein. Darin soll es auch einen Spa-Bereich mit Kryokammer, Schlammbad und Floatbecken geben.