Militärbewegungen: Neue Eskalation im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan droht

Aserbaidschanische Soldaten stehen am 27. Dezember 2022 an einem Kontrollpunkt am Latschin-Korridor, dem einzigen Zugang Armeniens zur Region Bergkarabach. © TOFIK BABAYEV/AFP

Zwei Jahre nach dem Bergkarabach-Krieg wachsen die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder. Die USA und der Iran vermitteln, doch aserbaidschanische Truppenpräsenz an der Grenze nimmt zu.

Dieser Text liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 28. März 2023.

Es droht eine neue Eskalation im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat Armenien vergangene Woche mehrfach vorgeworfen, illegal Waffen, Munition sowie Treibstoff und Nahrungsmittel in die Region Bergkarabach zu schaffen und dort neue Straßen zu bauen, und so einen Krieg zu provozieren.

„Wir erklären, dass die militärisch-politische Führung [Armeniens] die volle Verantwortung für solche Provokationen und illegalen Aktivitäten von Armenien und deren mögliche Folgen für Menschenleben trägt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Spannungen zwischen den beiden südkaukasischen Ländern sind so hoch wie seit September 2022 nicht mehr. Damals waren bei Raketen-Angriffen auf armenische Ortschaften Dutzende Menschen getötet worden. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev will einen Transport-Korridor zur aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan schaffen, das südwestlich von Armenien liegt. Damit hätte das Land eine direkte Verbindung zum Verbündeten Türkei.

Armenien und Aserbaidschan: Neue Militärbewegungen in Bergkarabach

Seit vergangener Woche mehren sich die Meldungen über aserbaidschanische Angriffe auf armenische Landwirte und Ortschaften in Bergkarabach. Außerdem hat Aserbaidschan in den vergangenen Tagen seine Militärpräsenz im bergigen Gelände der Region und an der Grenze zu Armenien erhöht. Russische Friedenstruppen hätten zwar immer wieder eingegriffen und die Soldaten von weiteren Geländegewinnen abgehalten, erklärt Narek Sukiasyan, Politologe bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Armenien. „Die russischen Friedenstruppen werden Aserbaidschan allerdings kaum mit militärischer Stärke entgegentreten, da die beiden eine strategische Allianz verbindet, die die beiden kurz vor dem Ukraine-Krieg geschlossen haben.“

Die Region Bergkarabach ist seit Jahrzehnten umkämpft. Nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der Neunzigerjahre wurde das Gebiet größtenteils von Armenien kontrolliert. 2007 erklärte Armeniens Regierung das Gebiet zur Republik Artsach, die von Aserbaidschan und der internationalen Gemeinschaft aber nicht anerkannt wird, denn Bergkarabach liegt völkerrechtlich auf aserbaidschanischem Boden. Immer wieder kommt es dort zu Auseinandersetzungen zwischen den Streitkräften beider Länder. Insgesamt kamen seit Beginn der Neunzigerjahre etwa 30.000 Menschen, darunter viele Zivilisten, ums Leben.

Im 44-tägigen Krieg um Bergkarabach von September bis November 2020 wurden rund 5000 Menschen getötet, zudem musste Armenien die Kontrolle über große Teile abgeben. Das von Russland vermittelte Waffenstillstandsabkommen wurde seither immer wieder gebrochen.

Bergkarabach: Internationaler Gerichtshof mit Beschluss gegen Aserbaidschan

Heute leben etwa 120.000 ethnische Armenier in der Region Bergkarabach, deren humanitäre Situation immer prekärer wird: Seit mehr als 100 Tagen blockieren Demonstranten, die sich als Umweltaktivisten ausgeben, den Latschin-Korridor, den einzigen Zugang Armeniens zur Region Bergkarabach. Damit ist der Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten abgeschnitten.

Armenien wirft Aserbaidschan eine „langsame ethnische Säuberung“ vor, da die Demonstranten von der aserbaidschanischen Regierung geschickt worden sein sollen. Der Internationale Gerichtshof hat am 22. Februar in einem Beschluss Aserbaidschan verpflichtet, „die Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Fracht, die sich entlang des Latchin-Korridors in beide Richtungen bewegen, zu garantieren“. Bislang ist das nicht geschehen.

Zunehmende Spannungen auf Westbalkan: USA und Iran vermitteln

Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan (Partei Zivilvertrag), der sich seit der „Samtenen Revolution“ 2018 um Reformprozesse hin zu einer Demokratie bemüht, betont seinerseits seine Bereitschaft zu Friedensgesprächen und Kompromissen, um den Konflikt zu deeskalieren. Auch deshalb, weil Armenien militärisch unterlegen und auf russische Friedenstruppen angewiesen ist, die allerdings aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine immer schwächer werden.

Auf die zunehmenden Spannungen reagierten vergangene Woche auch die USA und der Iran. US-Außenminister Anthony Blinken telefonierte sowohl mit Aliyev als auch mit Pashinyan, um seine Unterstützung in den Friedensgesprächen anzubieten. Er betonte, dass es keine militärische Lösung gebe. Die USA haben seit dem Angriff im September ihre Bemühungen um die Beilegung des Konflikts erhöht und sprechen mit beiden Seiten.

Auch der Iran warnt Aliyev vor einer Eskalation. Der stellvertretende iranische Außenminister Ali Bagheri Kani reiste vergangene Woche zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch nach Jerewan, um zu beraten, wie die Stabilität in der Region erhalten werden könne. Der Iran steht traditionell auf der Seite Armeniens, verfügt aber nicht über großen Einfluss in der Region. „Dass es in den vergangenen Tagen der Eskalation noch nicht zu einem Großangriff auf Armenien gekommen ist, ist zum Teil dem internationalen Druck aus den USA und dem Iran geschuldet, deren Interessen aus unterschiedlichen Gründen deckungsgleich sind. Doch ihre Möglichkeiten sind begrenzt, keiner von ihnen wird sich militärisch engagieren“, so Sukiasyan. (Lisa-Martina Klein)