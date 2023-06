Mehr Luftabwehr für die Ukraine: USA kündigen Lieferung von fünf weiteren Patriot-Systemen an

Von: Bettina Menzel

Ein Patriot-Flugabwehrsystem im Jahr 2018 in der litauischen Hauptstadt Vilnius (Symbolbild). © Karolis Kavolelis / Scanpix / IMAGO

Bis Ende 2024 wollen die USA fünf weitere Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine liefern. Der US-Hersteller des Patriot-Systems fährt indes seine Produktion hoch.

Washington - Bisher verfügt die Ukraine über zwei Patriot-Flugabwehrsysteme – eines davon stellten die USA zur Verfügung, das andere kam aus Deutschland und den Niederlanden. Der US-Hersteller des modernen Systems kündigte nun an, Kiew bis Ende des Jahres 2024 fünf weitere Patriot-Systeme zur Verfügung zu stellen, wie aus einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) hervorgeht. Für die Verteidigung gegen russische Angriffe im Ukraine-Krieg wäre dies eine enorme Unterstützung.

US-Rüstungskonzern kurbelt Produktion von Patriot-Systemen an

Der US-Rüstungskonzern Raytheon Technologies kündigte an, seine jährliche Produktion auf zwölf Patriot-Systeme erhöhen zu wollen. Fünf davon sollen bis Ende 2024 an Kiew gehen, teilte Greg Hayes, der Geschäftsführer des US-Unternehmens, dem Wall Street Journal mit. Das Patriot-System bildet die äußere Schutzschicht der ukrainischen Luftabwehr und gilt mit einer Abfangquote von über 90 Prozent als sehr effektiv. Anfang Mai gelang der Ukraine mithilfe des modernen US-Flugabwehrsystems ein großer militärischer Erfolg gegen die russischen Hyperschallraketen Kinschal (zu Deutsch: Dolch).

Kiew gab bekannt, die bis dahin als unbesiegbar geltende Rakete abgeschossen zu haben. Das Pentagon bestätigte dies, wobei zunächst unklar war, ob die Kinschal-Rakete zum Zeitpunkt des Abschusses mit Hyperschallgeschwindigkeit flog. Die Ukraine habe die Software des Systems geändert, um russische Überschallraketen abfangen zu können, die sich mit höherer Geschwindigkeit bewegen als andere von den Streitkräften des Kreml abgefeuerte Raketen, erklärte Hayes dem WSJ. „Wir sind von der Effektivität des Patriot-Systems sehr überrascht“, so der Geschäftsführer von Raytheon Technologies weiter. Russland hatte den Kinschal-Abschuss dementiert.

Weitere US-Militärhilfen: Auch mehr Munition für das Patriot-System

Die USA sagten der Ukraine zuletzt auch neue Militärhilfen im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar (etwa 1,95 Milliarden Euro) zu, darunter Munition für das Patriot-System. Die USA sind mit Militärhilfen in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar seit Beginn des Krieges der wichtigste Unterstützer Kiews im Krieg.

Das„Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target“-System (zu Deutsch: „Phasengesteuertes Verfolgungsradar zum Abfangen von Zielobjekten“) kann per Radar 50 Flugziele gleichzeitig im Auge behalten und fünf zur gleichen Zeit bekämpfen. Bis in Höhen von 30 Kilometern können die über die „Launcher“ abgefeuerten Abwehrraketen Ziele treffen. Die Reichweite des Radars beläuft sich nach Nato-Angaben auf mehr als 150 Kilometer.

Mitte Mai waren Komponenten eines Patriot-Systems von einer Kinschal-Rakete beschädigt worden, wie auch die USA bestätigten. Wenige Tage später war das System US-Angaben zufolge repariert und wieder voll einsatzfähig (bme/dpa).