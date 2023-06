Nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China: Präsidentin von Honduras besucht Volksrepublik

Die Präsidentin von Honduras Xiomara Castro (Bild) will China besuchen. © IMAGO/JAVIER SALVO/ATON CHILE

Wenige Monate nach dem Bruch mit Taiwan will die Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, die Volksrepublik China besuchen.

Tegucigalpa - Sie werde sich auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping von Freitag bis Mitte kommender Woche in China aufhalten, kündigte die linke Staatschefin am Montag (Ortszeit) auf Twitter an. Die Regierung des mittelamerikanischen Landes hatte im März die Beziehungen zur demokratischen Inselrepublik Taiwan zugunsten Pekings abgebrochen.

Am Montag wurde die neue chinesische Botschaft in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa eröffnet. Honduras mit seinen zehn Millionen Einwohnern müsse seine politischen, wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen ausbauen, twitterte Castro.

Weltweit gibt es nur noch 13 meist kleinere Länder, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. China betrachtet die Insel als Teil der Volksrepublik und versucht Taiwan mit seiner Ein-China-Doktrin international zu isolieren. Danach dürfen Länder, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten wollen, keine offiziellen Kontakte zu Taipeh pflegen. (dpa)